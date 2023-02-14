О чем пишут мировые СМИ: чрезвычайное положение в Новой Зеландии и дело строителей в Турции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Новой Зеландии в третий раз в истории объявили чрезвычайное положение. Причиной стал мощный циклон «Габриэль», сообщает Sky News . Министр по чрезвычайным ситуациям заявил, что жизни новозеландцев подвергаются реальной угрозе. В ночь на вторник в стране прошли ливни, вызвавшие оползни. Многие дома остались без электричества, ряд жителей пришлось эвакуировать. Некоторые районы Северного острова остались отрезаны от цивилизации после разрушения дорог, при этом уровень воды в реках продолжает подниматься.

Власти Турции проводят расследование в отношении 163 человек в связи с обрушением зданий во время землетрясения. Восемь из них арестованы, 48 находятся под стражей в полиции, сообщает CNN . В Турции действуют строгие нормы касательно строительства жилья. Их ввели после землетрясения 1999 года в Измите, когда погибли 17 тысяч человек и еще около 500 тысяч остались без крова. Между тем многие рухнувшие здания были построены недавно. Жители и эксперты задаются вопросом, предприняло ли правительство достаточно мер для соблюдения строительных норм.

Казахстанские спасатели за время работ в Турции спасли семерых человек. Также были извлечены тела 80 погибших, сообщает «Казахстанская правда» . Представители МЧС Казахстана круглосуточно продолжают спасательные работы в двух турецких городах: Газиантепе и Нурдагы. Также круглосуточно работают медики Центра медицины катастроф МЧС Казахстана. Они развернули полевой медпункт, куда в сутки в среднем обращается до 35 человек – с состояниями, связанными с острой реакцией на стресс, респираторными заболеваниями и травмами.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала турнира в Дохе (Катар). Она обыграла турчанку Ипек Оз (6:1, 6:1), сообщает БелТА . Матч продолжался 1 час 5 минут. Азаренко выигрывала турнир в Дохе дважды: в 2012 и 2013 годах. В 2020 году победы одержала еще одна спортсменка из Беларуси Арина Соболенко. Соревнования завершатся 18 февраля.