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О чем пишут мировые СМИ: чрезвычайное положение в Новой Зеландии и дело строителей в Турции
14.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Новой Зеландии в третий раз в истории объявили чрезвычайное положение. Причиной стал мощный циклон «Габриэль», сообщает
Власти Турции проводят расследование в отношении 163 человек в связи с обрушением зданий во время землетрясения. Восемь из них арестованы, 48 находятся под стражей в полиции, сообщает
Казахстанские спасатели за время работ в Турции спасли семерых человек. Также были извлечены тела 80 погибших, сообщает
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала турнира в Дохе (Катар). Она обыграла турчанку Ипек Оз (6:1, 6:1), сообщает
В Бишкеке планируют построить новую многопрофильную клинику с кардиологическим и пульмонологическим отделениями. Ее возведут на базе недостроенного здания на территории Национального центра онкологии и гематологии, которое передано Кыргызской государственной медицинской академии, сообщает
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Новая Зеландия борется с последствиями циклона «Габриэль». В Турции арестовали ряд застройщиков, возводивших рухнувшие при землетрясении здания.
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