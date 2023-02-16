Евроограждения (3D-панели) и еврозаборы

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Современный строительный рынок предоставляет достаточно вариантов евроограждения для разных вкусов и бюджетов, но панели еврозабора, изготовленные на заказ, пользуются не меньшим спросом. Их можно приобрести по стоимости, сопоставимой со стоимостью готовых панелей, но добавить индивидуальные характеристики, важные для заказчика (наличие калитки, с указанием специальных размеров, определённый цвет и т.д.)

Особенности производства 3Д-еврозаборов

Еврозабор изготавливается из металлических панелей, устанавливаемых на металлических (чаще всего оцинкованных стальных) опорах. На заводе производятся готовые панели, из которых непосредственно на участке происходит сборка ограждения. Панели для евроограждений производятся со всеми технологическими отверстиями, что позволяет без проблем осуществить быстрый монтаж ограждения.

Технические характеристики 3D-заборов

3D-заборы – это металлические панели-сетка, производимые из оцинкованной стали (проволока от 3 до 5 мм толщиной) в разных формах и вариантах цветов. Размеры сварных панелей - 2000х2500 или 2430х2500 мм. Может быть дополнительно покрыта антикоррозийной эмалью.

Преимущества еврозабора

В числе главных преимуществ заборов такого типа:

- низкая стоимость по сравнению с другими видами ограждений;

- долговечность;

- эстетичность;

- простота монтажа (с бетонным фундаментом);

- надёжность;

- легкость конструкции в сочетании с высоким запасом прочности.

Наша компания предлагает купить качественные и прочные двусторонние еврозаборы в Минске и других городах Беларуси недорого.

Часто задаваемые вопросы

Есть ли возможность покупки оптом?

Купить евроограждение можно как в розницу (для частных строек), так и оптом – для масштабных проектов и объектов.

Есть ли доставка?

Да, вы можете купить панели для установки забора в Минске с доставкой по Беларуси (цена зависит от дальности доставки).

Доставка осуществляется бесплатно при заказе на сумму более 4 000 BYN при условии, что расстояние от пос. Привольный менее 70 км

При этом масса груза не должна превышать 2 500 кг, а его длина должна быть до 6 м.

В остальных случаях доставка осуществляется транспортом покупателя либо наемным транспортом за счет покупателя. Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией.

Какой срок службы у еврозаборов?

Производитель устанавливает срок службы двусторонних еврозаборов, начиная от 15-20 лет. На все составляющие (и монтаж при условии выполнения нашими специалистами) даётся гарантия, поэтому вы можете купить еврозабор с установкой или без него, будучи уверенными, что вкладываете средства в надёжное ограждение, которое прослужит десятилетия.