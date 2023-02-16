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Как бизнес может использовать криптовалюту? Интервью с крипто-энтузиастом
16.02.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Часто собственники и руководители компаний с недоверием относятся к криптовалютам — для многих это все еще не до конца понятная сфера, как с точки зрения законодательства, так и с точки зрения непосредственного использования. Но на самом деле криптовалюты могут быть эффективным инструментом для юрлиц во множестве случаев. поговорили с крипто-энтузиастом и директором по развитию криптобиржи
— Виктор, давайте разберемся, а может ли вообще бизнес иметь криптовалюту? Это законно?
— Да, это абсолютно легально, бизнес может использовать криптовалюту и на законных основаниях открыть для нее аккаунт. В соответствии с Декретом № 8, криптовалютный кошелек на бирже может открыть юридическое лицо. Также это может сделать ИП, который является резидентом ПВТ. Но индивидуальные предприниматели, не обладающие этим статусом, не могут осуществлять операции с токенами в качестве ИП. Они могут это делать как физлица. Поэтому никаких препонов для использования бизнесом криптовалют нет. Не нужно опасаться этого инструмента.
— А как бизнес вообще может использовать криптовалюты для своих нужд?
— В настоящее время есть следующие способы использования криптовалюты бизнесом:
Кроме того, был проект, который пробовал с помощью токенов организовать финансирование и последующее управление объектом недвижимости.
Отмечу, что Bynex второй год подряд
— А что вообще можно сделать с помощью Bynex? С какими криптовалютами и фиатными валютами биржа позволяет работать?
— Сейчас Bynex предоставляет своим клиентам возможность участвовать в торгах, а также совершать операции прямого обмена. На платформе поддерживаются более 20 популярных криптовалют и 4 фиатные валюты: доллары США, евро, белорусские и российские рубли.
— Но пока криптовалюты все же не являются полной альтернативой денежных средств для бизнеса? Какие есть ограничения, например, в Беларуси?
— Да, к сожалению, пока это так. Запрещены любые расчетные операции с использованием криптовалюты и токенов. Например, токен нельзя принять в качестве оплаты за товар, работу или услугу, токенами нельзя выплачивать зарплату сотрудникам, оплачивать аренду. Также не получится с помощью криптовалюты и токенов оплатить налоги и иные обязательные взносы.
Стоит отметить, что в отрасли ходят различного рода слухи и трактовки, которые утверждают, например, что можно криптой рассчитываться по любым сделкам, если она происходит за границей. Однако подтверждений от регулятора и иных государственных органов хотя бы в виде официальных разъяснений я не видел.
— По вашим оценкам, предприниматели и бизнес в Беларуси стали чаще использовать возможности криптовалют в последнее время?
— Это трудно поддается формальной оценке. Однако можно отметить, что юридические лица — не такие уж и редкие клиенты криптобирж. А компания, специализирующаяся на организации ICO в рамках национального регулирования, утверждает, что за период своей деятельности способствовала привлечению более $ 75 млн в различные проекты.
— Что сейчас препятствует более широкому использованию криптовалют в интересах бизнеса?
— Совершение любого действия зависит от желания и возможности принятия данного решения субъектом. И с обоими факторами сейчас сложно.
Со стороны «желания» можно выделить следующие препятствия:
Со стороны «возможности» основными факторами являются:
— Для бизнеса очень важно, чтобы средства были в безопасности. Это ведь ответственность перед всей компанией. Давайте разберемся на примере Bynex, что такое надежная криптобиржа?
— Да, BYNEX является примером надежной криптобиржи, которая осуществляет свою деятельность в соответствии с Декретом № 8 и иными требованиями, предъявляемыми регулятором (Парком высоких технологий).
Для подтверждения соответствия требованиям Bynex ежегодно проходит следующие аудиты:
Кроме того, стоит отметить, что существующее правовое поле достаточно прогрессивно и не позволяет криптобиржам осуществлять манипуляции, которые приведут к краху бизнеса, наподобие ситуации с FTX (недавно крупная криптобиржа FTX объявила о банкротстве — прим. «Про бизнес»).
Bynex разработал, внедрил и использует процедуры риск-менеджмента, AML/KYC, а также внутреннего контроля, которые обеспечивают сохранность средств клиентов.
— Для бизнеса важна гибкость и возможность быстро принимать решения и действовать. Если компания захочет вывести средства в фиат, это возможно?
— Это довольно стандартная операция, которую клиенты совершают на Bynex. Благодаря наличию регулирования, у белорусских криптобирж не возникает проблем с открытием счетов в банках. Мы можем предоставлять услуги конверсии из криптовалют в фиат и из фиата в криптовалюту для наших клиентов.
Такая возможность придает криптовалютам большую ликвидность с точки зрения возможности ее быстрого обмена на деньги, то есть позволяет клиентам очень быстро превратить свои крипто-накопления в средства на расчетном счете в банке.
— Пользователи сейчас ищут площадки, которые обеспечивают достойный уровень сервиса. Что Bynex предлагает своим пользователям?
— Мы постоянно работаем над тем, чтобы предлагать клиентам высокий уровень сервиса. Например, осенью этого года Bynex выпустил мобильное приложение для Android. В ближайшие недели ожидается большое обновление, в рамках которого пользователям будет представлена возможность совершать торговые операции.
Служба поддержки и консультанты в Bynex работают ежедневно, мы готовы помогать клиентам через наиболее востребованные каналы: Telegram, электронная почта и тикетная система на нашей платформе. Именно последнюю мы рекомендуем пользователям для использования по вопросам, касающимся их аккаунта, т.к. это наиболее безопасный и надежный способ коммуникации. Кроме стандартной поддержки, у Bynex существуют выделенные менеджеры, работающие с ВИП-клиентами и юридическими лицами.
— По вашему мнению, могут ли возможности использования криптовалют для бизнеса расшириться в ближайшем будущем? Что для этого необходимо?
— На мой взгляд крипто-энтузиаста, токены в конечном итоге должны стать субститутом традиционных денег. Мне бы хотелось, чтобы в будущем компании и люди самостоятельно определяли, каким инструментом им пользоваться, адекватно оценивая риски и последствия применения как денег, так и крипты.
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Часто собственники и руководители компаний с недоверием относятся к криптовалютам - для многих это все еще не до конца понятная сфера, как с точки зрения...
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