Как бизнес может использовать криптовалюту? Интервью с крипто-энтузиастом

Источник материала: ProBusiness



Фото: unsplash.com

Часто собственники и руководители компаний с недоверием относятся к криптовалютам — для многих это все еще не до конца понятная сфера, как с точки зрения законодательства, так и с точки зрения непосредственного использования. Но на самом деле криптовалюты могут быть эффективным инструментом для юрлиц во множестве случаев. поговорили с крипто-энтузиастом и директором по развитию криптобиржи Bynex.io Виктором Суздальцевым о том, для чего бизнесу могут пригодиться криптовалюты и почему рано или поздно в этом придется разобраться всем предпринимателям и бизнесменам.



Виктор Суздальцев

Блокчейн-энтузиаст, директор по развитию бизнеса Bynex.io

— Виктор, давайте разберемся, а может ли вообще бизнес иметь криптовалюту? Это законно?

— Да, это абсолютно легально, бизнес может использовать криптовалюту и на законных основаниях открыть для нее аккаунт. В соответствии с Декретом № 8, криптовалютный кошелек на бирже может открыть юридическое лицо. Также это может сделать ИП, который является резидентом ПВТ. Но индивидуальные предприниматели, не обладающие этим статусом, не могут осуществлять операции с токенами в качестве ИП. Они могут это делать как физлица. Поэтому никаких препонов для использования бизнесом криптовалют нет. Не нужно опасаться этого инструмента.

— А как бизнес вообще может использовать криптовалюты для своих нужд?

— В настоящее время есть следующие способы использования криптовалюты бизнесом:

Инвестирование . Компания может приобрести криптовалюту либо иные токены, в том числе выпущенные иной компанией в рамках ICO, и рассчитывать на получение инвестиционного либо процентного дохода.

. Компания может приобрести криптовалюту либо иные токены, в том числе выпущенные иной компанией в рамках ICO, и рассчитывать на получение инвестиционного либо процентного дохода. Выпуск ICO. Компания может привлечь финансирование, проведя ICO, т.е. выпустив собственные токены. Сейчас в Беларуси, например, распространены долговые токены юридических лиц — это по сути, долговые обязательства компании в цифровом виде.

Кроме того, был проект, который пробовал с помощью токенов организовать финансирование и последующее управление объектом недвижимости.

Отмечу, что Bynex второй год подряд организовывает выпуск долговых токенов для мини-футбольного клуба «Столица». Это позволяет неравнодушным к спорту, футболу или конкретному клубу людям поучаствовать в финансировании полезного дела.





— А что вообще можно сделать с помощью Bynex? С какими криптовалютами и фиатными валютами биржа позволяет работать?

— Сейчас Bynex предоставляет своим клиентам возможность участвовать в торгах, а также совершать операции прямого обмена. На платформе поддерживаются более 20 популярных криптовалют и 4 фиатные валюты: доллары США, евро, белорусские и российские рубли.

— Но пока криптовалюты все же не являются полной альтернативой денежных средств для бизнеса? Какие есть ограничения, например, в Беларуси?

— Да, к сожалению, пока это так. Запрещены любые расчетные операции с использованием криптовалюты и токенов. Например, токен нельзя принять в качестве оплаты за товар, работу или услугу, токенами нельзя выплачивать зарплату сотрудникам, оплачивать аренду. Также не получится с помощью криптовалюты и токенов оплатить налоги и иные обязательные взносы.

Стоит отметить, что в отрасли ходят различного рода слухи и трактовки, которые утверждают, например, что можно криптой рассчитываться по любым сделкам, если она происходит за границей. Однако подтверждений от регулятора и иных государственных органов хотя бы в виде официальных разъяснений я не видел.

— По вашим оценкам, предприниматели и бизнес в Беларуси стали чаще использовать возможности криптовалют в последнее время?

— Это трудно поддается формальной оценке. Однако можно отметить, что юридические лица — не такие уж и редкие клиенты криптобирж. А компания, специализирующаяся на организации ICO в рамках национального регулирования, утверждает, что за период своей деятельности способствовала привлечению более $ 75 млн в различные проекты.

— Что сейчас препятствует более широкому использованию криптовалют в интересах бизнеса?

— Совершение любого действия зависит от желания и возможности принятия данного решения субъектом. И с обоими факторами сейчас сложно.

Со стороны «желания» можно выделить следующие препятствия:

Непонимание того, как надо отражать токены в бухгалтерском учете;

Необходимость разбираться в налоговых последствиях вложений;

Страх потери средств.

Со стороны «возможности» основными факторами являются:

Отсутствие свободных средств в структуре оборотного капитала компаний, которые можно заморозить на достаточное продолжительное время;

Отсутствие тех самых расчетных инструментов, которые могли бы упростить совершение отдельных операций для компаний.



Фото: unsplash.com

— Для бизнеса очень важно, чтобы средства были в безопасности. Это ведь ответственность перед всей компанией. Давайте разберемся на примере Bynex, что такое надежная криптобиржа?

— Да, BYNEX является примером надежной криптобиржи, которая осуществляет свою деятельность в соответствии с Декретом № 8 и иными требованиями, предъявляемыми регулятором (Парком высоких технологий).

Для подтверждения соответствия требованиям Bynex ежегодно проходит следующие аудиты:

Технический, в том числе по направлению инфобезопасности;

«Регуляторный», в рамках которого проверяется соблюдение требований законодательства в рамках осуществляемой крипто-деятельности;

Финансовый — в рамках данного аудита проверяется соответствие отчетности компании законодательству и реальному положению дел.

Кроме того, стоит отметить, что существующее правовое поле достаточно прогрессивно и не позволяет криптобиржам осуществлять манипуляции, которые приведут к краху бизнеса, наподобие ситуации с FTX (недавно крупная криптобиржа FTX объявила о банкротстве — прим. «Про бизнес»).

Bynex разработал, внедрил и использует процедуры риск-менеджмента, AML/KYC, а также внутреннего контроля, которые обеспечивают сохранность средств клиентов.



Фото: unsplash.com

— Для бизнеса важна гибкость и возможность быстро принимать решения и действовать. Если компания захочет вывести средства в фиат, это возможно?

— Это довольно стандартная операция, которую клиенты совершают на Bynex. Благодаря наличию регулирования, у белорусских криптобирж не возникает проблем с открытием счетов в банках. Мы можем предоставлять услуги конверсии из криптовалют в фиат и из фиата в криптовалюту для наших клиентов.

Такая возможность придает криптовалютам большую ликвидность с точки зрения возможности ее быстрого обмена на деньги, то есть позволяет клиентам очень быстро превратить свои крипто-накопления в средства на расчетном счете в банке.

— Пользователи сейчас ищут площадки, которые обеспечивают достойный уровень сервиса. Что Bynex предлагает своим пользователям?

— Мы постоянно работаем над тем, чтобы предлагать клиентам высокий уровень сервиса. Например, осенью этого года Bynex выпустил мобильное приложение для Android. В ближайшие недели ожидается большое обновление, в рамках которого пользователям будет представлена возможность совершать торговые операции.



Фото: unsplash.com

Служба поддержки и консультанты в Bynex работают ежедневно, мы готовы помогать клиентам через наиболее востребованные каналы: Telegram, электронная почта и тикетная система на нашей платформе. Именно последнюю мы рекомендуем пользователям для использования по вопросам, касающимся их аккаунта, т.к. это наиболее безопасный и надежный способ коммуникации. Кроме стандартной поддержки, у Bynex существуют выделенные менеджеры, работающие с ВИП-клиентами и юридическими лицами.

— По вашему мнению, могут ли возможности использования криптовалют для бизнеса расшириться в ближайшем будущем? Что для этого необходимо?

— На мой взгляд крипто-энтузиаста, токены в конечном итоге должны стать субститутом традиционных денег. Мне бы хотелось, чтобы в будущем компании и люди самостоятельно определяли, каким инструментом им пользоваться, адекватно оценивая риски и последствия применения как денег, так и крипты.





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