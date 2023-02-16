Виды оград на кладбище и где лучше заказать их изготовление

Источник материала: ИноСМИ

Ограда является одним из атрибутов кладбищенской могилы и качество ее производства играет немалую роль. Ее устанавливают для того, чтобы ограничить место захоронения и чтобы оно выглядело более ухоженным. Кроме того, заграждение выполняет защитную функцию: оно не пропускает на территорию могилы бродячих животных. Какую же купить ограду, чтобы она уместно смотрелась и была практичной? Специалисты компании «ГлобалСтоун», которая находится в Минске, поможет определиться с выбором. Достаточно просто зайти на сайт https://requiem.by/ogrady/.

Особенности оград для могил и их виды

В большинстве случаев подобное изделие на кладбище изготавливается из прочного металла и этот материал отличается высокими эксплуатационными свойствами, надежностью и долговечностью. Чуть реже делают бетонные, деревянные и другие виды ограждений.

Компания «ГлобалСтоун», выполняет различные варианты оград для надгробия, среди которых выделяются:

· гранитная,

гранитная, · металлическая,

металлическая, · кованая,

кованая, · из нержавейки.

Ограды из гранита отличаются прочностью и надежностью. И хотя из них непросто вырезать декоративные элементы, они смотрятся достойно и имеют долгий срок службы.

Металлическая ограда выполняется разными способами: ковкой, сваркой, чугунным литьем. От вида работы зависит и стоимость. Особенно интересны кованые ограды, которые чаще всего украшены различными элементами декора и выглядят эффектно. Они также отличаются прочностью и долговечностью, а также имеют защиту от коррозии. Что касается нержавейки, то это могут быть как стандартные модели, которые имеют калитку, стойку и секции, так и модели со вставными элементами.

Как выбрать подходящую ограду

Чтобы покупка ограды на могилу была удачной, необходимо определиться с выбором, исходя из типа надгробия. Оформление захоронения и оградка должны сочетаться между собой по цвету и стилю, чтобы визуально могила смотрелась благородно и уместно. Заказать ограду можно на сайте компании «ГлобалСтоун», где в каталоге представлены самые различные варианты, выполненные из прочных, долговечных и износостойких материалов. Цены представлены здесь же, однако для уточнения лучше обратиться к менеджеру. Можно заказать оформление могилы под ключ и специалисты при выполнении работы учтут все пожелания. Сроки, которые требуются на изготовление заказа, можно уточнить у менеджеров.