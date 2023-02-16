ГазетыИсточникиРубрикиСамое читаемое
Сейчас | Сегодня | Вчера | За неделю | Обсуждаемые | Рекомендуемые  

Виды оград на кладбище и где лучше заказать их изготовление

16.02.2023 10:02 — Разное | ИноСМИ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ИноСМИ

Ограда является одним из атрибутов кладбищенской могилы и качество ее производства играет немалую роль. Ее устанавливают для того, чтобы ограничить место захоронения и чтобы оно выглядело более ухоженным. Кроме того, заграждение выполняет защитную функцию: оно не пропускает на территорию могилы бродячих животных. Какую же купить ограду, чтобы она уместно смотрелась и была практичной? Специалисты компании «ГлобалСтоун», которая находится в Минске, поможет определиться с выбором. Достаточно просто зайти на сайт https://requiem.by/ogrady/.

Особенности оград для могил и их виды

В большинстве случаев подобное изделие на кладбище изготавливается из прочного металла и этот материал отличается высокими эксплуатационными свойствами, надежностью и долговечностью. Чуть реже делают бетонные, деревянные и другие виды ограждений.

Компания «ГлобалСтоун», выполняет различные варианты оград для надгробия, среди которых выделяются:

  • · гранитная,
  • · металлическая,
  • · кованая,
  • · из нержавейки.

Ограды из гранита отличаются прочностью и надежностью. И хотя из них непросто вырезать декоративные элементы, они смотрятся достойно и имеют долгий срок службы.

Металлическая ограда выполняется разными способами: ковкой, сваркой, чугунным литьем. От вида работы зависит и стоимость. Особенно интересны кованые ограды, которые чаще всего украшены различными элементами декора и выглядят эффектно. Они также отличаются прочностью и долговечностью, а также имеют защиту от коррозии. Что касается нержавейки, то это могут быть как стандартные модели, которые имеют калитку, стойку и секции, так и модели со вставными элементами.

Как выбрать подходящую ограду

Чтобы покупка ограды на могилу была удачной, необходимо определиться с выбором, исходя из типа надгробия. Оформление захоронения и оградка должны сочетаться между собой по цвету и стилю, чтобы визуально могила смотрелась благородно и уместно. Заказать ограду можно на сайте компании «ГлобалСтоун», где в каталоге представлены самые различные варианты, выполненные из прочных, долговечных и износостойких материалов. Цены представлены здесь же, однако для уточнения лучше обратиться к менеджеру. Можно заказать оформление могилы под ключ и специалисты при выполнении работы учтут все пожелания. Сроки, которые требуются на изготовление заказа, можно уточнить у менеджеров.

 
 
Евроограждения (3D-панели) и еврозаборы
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by