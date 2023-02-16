Погода в СНГ: в Казахстане объявили штормовое предупреждение, в Кыргызстане за ночь сошли пять лавин

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Какая погода в странах Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».



КЫРГЫЗСТАН



В столице Кыргызстана пасмурно, до двух градусов тепла. Во второй половине дня ожидается дождь. В горных районах – снежные осадки.



Этой ночью на автотрассе Ош—Сары-Таш—Эркештам сошли пять лавин. Общий объем – семь тысяч кубометров снега. Обошлось без пострадавших. Но на дорогах застряли около 80 фур. Участок временно закрыт для проезда. На расчистку отправлена спецтехника. Министерство транспорта планирует открыть путь уже к вечеру. А спасатели предупреждают: сход лавин возможен на всех перевалах страны. Водителей просят соблюдать дистанцию в 500 метров.