Погода в СНГ: в Казахстане объявили штормовое предупреждение, в Кыргызстане за ночь сошли пять лавин

Какая погода в странах Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».
КЫРГЫЗСТАН
В столице Кыргызстана пасмурно, до двух градусов тепла. Во второй половине дня ожидается дождь. В горных районах – снежные осадки.
Этой ночью на автотрассе Ош—Сары-Таш—Эркештам сошли пять лавин. Общий объем – семь тысяч кубометров снега. Обошлось без пострадавших. Но на дорогах застряли около 80 фур. Участок временно закрыт для проезда. На расчистку отправлена спецтехника. Министерство транспорта планирует открыть путь уже к вечеру. А спасатели предупреждают: сход лавин возможен на всех перевалах страны. Водителей просят соблюдать дистанцию в 500 метров.
В Казахстане объявлено штормовое предупреждение. В западных районах снегопад, на востоке метель. Порывы ветра – до 20 метров в секунду. А на юге почти весенняя погода. В Алматы днем плюс 3, возможен дождь.
В связи с потеплением на водоемах начал таять лед. Выходить на него строго запрещено. Возле озер и прудов южной столицы уже начали дежурить сотрудники Нацгвардии.Спасатели напоминают: за несоблюдение правил безопасности грозит штраф – 34 тыс. тенге. Это около 7 тысяч рублей.
«Не собираться с группами на льду, не проверять прочность льда ногой, не переходить и не проезжать в награжденных и не установленных местах, а также быть осторожными, потому что под снегом могут быть полыньи, трещины и лунки», – предупредил старший офицер Управления гражданской обороны Департамента по ЧС Алматы Есбол Султанов.
БЕЛАРУСЬ
В Беларуси немного потеплело. На юге сегодня до плюс семи градусов. Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду и туман. Лишь в некоторых районах улицы немного припорошит снег.
Чувствует приближение весны и природа. У птиц начинается период гнездования. Сбивать с крыш или разрушать дома пернатых с сегодняшнего дня запрещено, даже если они пока пустые. Штраф – 1110 белорусских или чуть более 29-ти тысяч российских рублей. Ограничение ввели до середины августа.
АРМЕНИЯ
Морозы не отступают. В столице Армении минус семь. Холоднее всего в Ширакской области, там столбики термометров опустились до минус двадцати.
В такую погоду птицам тяжелее добывать пищу, поэтому жители вешают на деревья кормушки. Некоторые волонтеры на время стужи забирают раненых птиц домой. Среди них – житель Еревана Манук Манукян. На его попечении три аиста, филин, орел и перепел. У всех птиц повреждены крылья. Но как только они снова смогут летать, мужчина отпустит их на волю.