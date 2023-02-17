Удобства монтажа и использования чердачной лестницы

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Складная чердачная лестница в отличие от стационарной экономит место в помещении: она прячется и хранится за люком. К компактности изделия добавляется сравнительная простота монтажа. Короб лестницы утеплен, люк — облицован. То есть наряду с практичностью и функциональностью изделие обладает эстетичным видом. Кроме того, им несложно пользоваться — справится и ребенок, и пожилой человек.

Все эти достоинства делают лестницы на чердак популярными у жильцов загородных домов и дач.

Виды конструкций, материалы изготовления

· Раскладной тип. Лестница состоит из секций, которые при хранении собраны «гармошкой». Для раскладывания нужно свободное от громоздких светильников и других предметов пространство перед люком.

Раскладной тип. Лестница состоит из секций, которые при хранении собраны «гармошкой». Для раскладывания нужно свободное от громоздких светильников и других предметов пространство перед люком. · Ножничный тип. Ступени лестницы соединены скобами, которые при раскладывании раскрываются по типу ножниц. Этой конструкции нужно меньше места для установки, чем раскладной.

Ножничный тип. Ступени лестницы соединены скобами, которые при раскладывании раскрываются по типу ножниц. Этой конструкции нужно меньше места для установки, чем раскладной. · Выдвижной тип. Изделие состоит из двух частей: на верхней размещены направляющие, по которым движется нижняя часть при раскладывании и складывании. Прочная конструкция для помещений с невысоким потолком.

Выдвижной тип. Изделие состоит из двух частей: на верхней размещены направляющие, по которым движется нижняя часть при раскладывании и складывании. Прочная конструкция для помещений с невысоким потолком. · Телескопический тип. Боковые части лестницы изготовлены из трубок, и при складывании они входят одна в одну по принципу спиннинга. Менее прочное изделие по сравнению с другими типами.

Чердачные лестницы изготавливают из дерева, металла и сочетания этих материалов. Деревянные изделия доступнее по цене. А покупка по акции у официального поставщика https://domodelkin.by/ в магазине стройматериалов обойдется еще дешевле.

Преимущества чердачных лестниц

Компактность — в разложенном состоянии лестница занимает минимум места. Удобство раскладывания — лестница комплектуется длинным ключом-ручкой. Малозаметность — крышка люка облицована. Для стыков между люком и потолком предусмотрен декоративный наличник. Удобство монтажа — короб крепится без задействования стен или фундамента, в отличие от стационарной лестницы.

Особенности монтажа