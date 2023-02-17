ГазетыИсточникиРубрикиСамое читаемое
Сейчас | Сегодня | Вчера | За неделю | Обсуждаемые | Рекомендуемые  

Удобства монтажа и использования чердачной лестницы

17.02.2023 13:55 — Разное | ИноСМИ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ИноСМИ

Складная чердачная лестница в отличие от стационарной экономит место в помещении: она прячется и хранится за люком. К компактности изделия добавляется сравнительная простота монтажа. Короб лестницы утеплен, люк — облицован. То есть наряду с практичностью и функциональностью изделие обладает эстетичным видом. Кроме того, им несложно пользоваться — справится и ребенок, и пожилой человек.

Все эти достоинства делают лестницы на чердак популярными у жильцов загородных домов и дач.

Виды конструкций, материалы изготовления

  • · Раскладной тип. Лестница состоит из секций, которые при хранении собраны «гармошкой». Для раскладывания нужно свободное от громоздких светильников и других предметов пространство перед люком.
  • · Ножничный тип. Ступени лестницы соединены скобами, которые при раскладывании раскрываются по типу ножниц. Этой конструкции нужно меньше места для установки, чем раскладной.
  • · Выдвижной тип. Изделие состоит из двух частей: на верхней размещены направляющие, по которым движется нижняя часть при раскладывании и складывании. Прочная конструкция для помещений с невысоким потолком.
  • · Телескопический тип. Боковые части лестницы изготовлены из трубок, и при складывании они входят одна в одну по принципу спиннинга. Менее прочное изделие по сравнению с другими типами.

Чердачные лестницы изготавливают из дерева, металла и сочетания этих материалов. Деревянные изделия доступнее по цене. А покупка по акции у официального поставщика https://domodelkin.by/ в магазине стройматериалов обойдется еще дешевле.

Преимущества чердачных лестниц

  1. Компактность — в разложенном состоянии лестница занимает минимум места.
  2. Удобство раскладывания — лестница комплектуется длинным ключом-ручкой.
  3. Малозаметность — крышка люка облицована. Для стыков между люком и потолком предусмотрен декоративный наличник.
  4. Удобство монтажа — короб крепится без задействования стен или фундамента, в отличие от стационарной лестницы.

Особенности монтажа

  • · Проем в потолке делают прямоугольным и таких размеров, чтобы пользоваться лестницей было удобно. Это чуть больше ширины плеч самого крупного члена семьи.
  • · Проем с каждой стороны должен быть на 1 см больше, чем короб. Производители лестниц указывают размеры проема или короба, поэтому при покупке нужно быть внимательным.
  • · Короб закрепляют вдоль длинных сторон проема саморезами согласно инструкции по монтажу, устанавливают люк, поручень.
  • · Корректируют длину изделия, убрав лишние ступени: лестница должна давать прямую линию.

 
 
Демократическая диктатура и приглашение Байдена в Минск: о чем говорил Лукашенко с журналистами?
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by