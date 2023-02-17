|
Удобства монтажа и использования чердачной лестницы
- Размер текста:
- A
- A
- A
Источник материала:
ИноСМИ
Складная чердачная лестница в отличие от стационарной экономит место в помещении: она прячется и хранится за люком. К компактности изделия добавляется сравнительная простота монтажа. Короб лестницы утеплен, люк — облицован. То есть наряду с практичностью и функциональностью изделие обладает эстетичным видом. Кроме того, им несложно пользоваться — справится и ребенок, и пожилой человек.
Все эти достоинства делают лестницы на чердак популярными у жильцов загородных домов и дач.
Виды конструкций, материалы изготовления
- · Раскладной тип. Лестница состоит из секций, которые при хранении собраны «гармошкой». Для раскладывания нужно свободное от громоздких светильников и других предметов пространство перед люком.
- · Ножничный тип. Ступени лестницы соединены скобами, которые при раскладывании раскрываются по типу ножниц. Этой конструкции нужно меньше места для установки, чем раскладной.
- · Выдвижной тип. Изделие состоит из двух частей: на верхней размещены направляющие, по которым движется нижняя часть при раскладывании и складывании. Прочная конструкция для помещений с невысоким потолком.
- · Телескопический тип. Боковые части лестницы изготовлены из трубок, и при складывании они входят одна в одну по принципу спиннинга. Менее прочное изделие по сравнению с другими типами.
Чердачные лестницы изготавливают из дерева, металла и сочетания этих материалов. Деревянные изделия доступнее по цене. А покупка по акции у официального поставщика https://domodelkin.by/ в магазине стройматериалов обойдется еще дешевле.
Преимущества чердачных лестниц
- Компактность — в разложенном состоянии лестница занимает минимум места.
- Удобство раскладывания — лестница комплектуется длинным ключом-ручкой.
- Малозаметность — крышка люка облицована. Для стыков между люком и потолком предусмотрен декоративный наличник.
- Удобство монтажа — короб крепится без задействования стен или фундамента, в отличие от стационарной лестницы.
Особенности монтажа
- · Проем в потолке делают прямоугольным и таких размеров, чтобы пользоваться лестницей было удобно. Это чуть больше ширины плеч самого крупного члена семьи.
- · Проем с каждой стороны должен быть на 1 см больше, чем короб. Производители лестниц указывают размеры проема или короба, поэтому при покупке нужно быть внимательным.
- · Короб закрепляют вдоль длинных сторон проема саморезами согласно инструкции по монтажу, устанавливают люк, поручень.
- · Корректируют длину изделия, убрав лишние ступени: лестница должна давать прямую линию.
|