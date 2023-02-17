Погода в СНГ: в Армении в выходные потеплеет на 10 градусов, в Беларуси объявлен «желтый» уровень опасности из-за гололедицы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачная погода с прояснениями и до шести градусов мороза . Такой прогноз дают синоптики жителям российской столицы. Существенных осадков не ожидается. О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».

КЫРГЫЗСТАН



В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение. В горных районах идет снег. Ожидается сход лавин. В Нарынской области до конца недели ввели режим чрезвычайной ситуации. Накануне на автотрассе Бишкек-Нарын-Торугарт сошли две лавины. Пострадавших нет. Дорожные службы всю ночь расчищали снежные завалы. Сейчас дорога открыта. Спасатели призывают водителей не выезжать на перевальные участки без веской необходимости.



КАЗАХСТАН

На юге Казахстана достают зонтики, на севере кутаются в теплые вещи. Разница температур – от плюс пяти до 30 градусов мороза. В регионах республики синоптики прогнозируют метели, туман и гололед.



В Алматы еще лежит снег и, пока не растаял, городские власти инициировали очистку озера Сайран. Впервые со дна достают ил и мусор. В планах – углубить и благоустроить водохранилище: отремонтировать пирс, убрать с берега камыши. Закончат работы к концу мая.



«Сайран является уникальным местом с уникальной экосистемой, здесь проживают более 50 диких уток, которые здесь гнездятся, разводят свое потомство, у нас имеются две белые цапли, одна серая. Для нас, для жителей, важно сохранить эту экосистему. Разработку ПСД на очистку дна Сайрана мы ждали очень долго, больше трех лет. Так как дно быстро заиливается, возникают проблемы с запахом заболоченности, поэтому мы очень рады», – рассказал активист, местный житель Рауан Имангалиев.



АРМЕНИЯ

Небо в Армении проясняется. Осадки позади. Отступают и морозы. На выходных в республике потеплеет на 10 градусов. К примеру, в столице столбики термометров поднимутся до плюс 12-ти.



Почувствовать приближение весны жителям помогает вид на гору Арарат. Чем теплее температура воздуха, тем четче снежные вершины. Сейчас, в безоблачную погоду, пик залит солнцем.



БЕЛАРУСЬ

Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Беларуси. Днем почти во всех областях пройдут осадки: снег или дождь. Из-за аномально теплой зимы в Гродненском зоопарке проснулись ежи. Обычно они выходят из спячки в марте. Возможно, и в дикой природе ежи скоро начнут просыпаться. Для хорошего самочувствия им нужна температура около десяти-двенадцати градусов. А на юге Беларуси в конце следующей неделе синоптики прогнозируют плюс восемь.