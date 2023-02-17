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Погода в СНГ: в Армении в выходные потеплеет на 10 градусов, в Беларуси объявлен «желтый» уровень опасности из-за гололедицы
17.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
КЫРГЫЗСТАН
На юге Казахстана достают зонтики, на севере кутаются в теплые вещи. Разница температур – от плюс пяти до 30 градусов мороза. В регионах республики синоптики прогнозируют метели, туман и гололед.
Небо в Армении проясняется. Осадки позади. Отступают и морозы. На выходных в республике потеплеет на 10 градусов. К примеру, в столице столбики термометров поднимутся до плюс 12-ти.
Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Беларуси. Днем почти во всех областях пройдут осадки: снег или дождь. Из-за аномально теплой зимы в Гродненском зоопарке проснулись ежи. Обычно они выходят из спячки в марте. Возможно, и в дикой природе ежи скоро начнут просыпаться. Для хорошего самочувствия им нужна температура около десяти-двенадцати градусов. А на юге Беларуси в конце следующей неделе синоптики прогнозируют плюс восемь.
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Погода в СНГ: в Армении в выходные потеплеет на 10 градусов, в Беларуси объявлен «желтый» уровень опасности из-за гололедицы
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