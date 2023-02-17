Демократическая диктатура и приглашение Байдена в Минск: о чем говорил Лукашенко с журналистами?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня больше трех часов общался с журналистами , в том числе зарубежных СМИ из США, Великобритании, Японии. О заявлениях белорусского лидера – корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Разговор с журналистами заранее не планировался. Александр Лукашенко узнал, что желающих много, и не отказал. Некоторые представители СМИ на встрече с президентом не впервые.

«Беседовали с ними по разным вопросам, на разные темы. Думаю, в динамике посмотреть на те проблемы, которые их волновали и которые они так настойчиво пытались мне ввинтить в вину», – отметил белорусский лидер.

Но вопросы повторились. Например, о диктатуре в Беларуси и так называемых политзаключенных. Президент отметил: такой статьи в Уголовном кодексе нет. Кто нарушил закон, по нему отвечает. А у тех, кто сбежал из страны из-за участия в протестах после президентских выборов, есть шанс вернуться.

«Не хочу, чтобы наши соотечественники где-то болтались у вас за границей. Я хочу, чтобы они жили здесь и работали здесь. И мы готовы прощать то, что можно простить. Вот такая у нас демократическая диктатура», – заявил Лукашенко.

Посмотреть на белорусскую «диктатуру» мог любой желающий. Для граждан из Евросоюза действует безвизовый режим. Но соседи, Литва и Польша, один за другим закрывают погранпереходы. Сначала для товаров, а теперь и для людей. Александр Лукашенко назвал это экономической провокацией и заявил, что Минск ответит.



«Пока симметрично, адекватно отвечаем. Если дойдет до того, что придется принимать асимметричные меры, мы примем. Они на столе. Но мы этого не хотим. Мы хотим нормально жить, дружить с поляками, литовцами», – сказал глава Беларуси.