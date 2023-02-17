|
Демократическая диктатура и приглашение Байдена в Минск: о чем говорил Лукашенко с журналистами?
17.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси
Разговор с журналистами заранее не планировался. Александр Лукашенко узнал, что желающих много, и не отказал. Некоторые представители СМИ на встрече с президентом не впервые.
«Беседовали с ними по разным вопросам, на разные темы. Думаю, в динамике посмотреть на те проблемы, которые их волновали и которые они так настойчиво пытались мне ввинтить в вину», – отметил белорусский лидер.
Но вопросы повторились. Например, о диктатуре в Беларуси и так называемых политзаключенных. Президент отметил: такой статьи в Уголовном кодексе нет. Кто нарушил закон, по нему отвечает. А у тех, кто сбежал из страны из-за участия в протестах после президентских выборов, есть шанс вернуться.
«Не хочу, чтобы наши соотечественники где-то болтались у вас за границей. Я хочу, чтобы они жили здесь и работали здесь. И мы готовы прощать то, что можно простить. Вот такая у нас демократическая диктатура», – заявил Лукашенко.
Посмотреть на белорусскую «диктатуру» мог любой желающий. Для граждан из Евросоюза действует безвизовый режим. Но соседи, Литва и Польша, один за другим закрывают погранпереходы. Сначала для товаров, а теперь и для людей. Александр Лукашенко назвал это экономической провокацией и заявил, что Минск ответит.
«Зачем Байден едет в Польшу? Мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить. Нет, он сюда не поедет. Он останется в Польше, потому что Польша – гиена Европы. Я приглашаю вас и вашего президента в Минск», – сказал Лукашенко.
Отношения Беларусь будет развивать с теми партнерами, которые не закрывают двери, рассказал президент. Это Китай, Индия, Иран и другие страны дальней дуги. Об этом и о мире вопрос от телеканала «МИР».
Беларусь и Россия – близкие партнеры по всем направлениям. Так будет и впредь, подчеркнул Лукашенко. Благодаря санкциям, открылись новые ниши.
Даже российский Дальний Восток теперь для Беларуси не дальний, пошутил президент. А говоря о международной повестке, дал прогноз: появятся новые центры силы и новая мировая валюта. Задача же Беларуси – все непростые процессы пройти спокойно.
Александр Лукашенко заявил, что эта встреча не отменяет традиционный «Большой разговор» со СМИ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский лидер откликнулся на многочисленные просьбы и провел встречу с местными и иностранными журналистами.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)