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Демократическая диктатура и приглашение Байдена в Минск: о чем говорил Лукашенко с журналистами?

17.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня больше трех часов общался с журналистами, в том числе зарубежных СМИ из США, Великобритании, Японии. О заявлениях белорусского лидера – корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Разговор с журналистами заранее не планировался. Александр Лукашенко узнал, что желающих много, и не отказал. Некоторые представители СМИ на встрече с президентом не впервые.

«Беседовали с ними по разным вопросам, на разные темы. Думаю, в динамике посмотреть на те проблемы, которые их волновали и которые они так настойчиво пытались мне ввинтить в вину», – отметил белорусский лидер.

Но вопросы повторились. Например, о диктатуре в Беларуси и так называемых политзаключенных. Президент отметил: такой статьи в Уголовном кодексе нет. Кто нарушил закон, по нему отвечает. А у тех, кто сбежал из страны из-за участия в протестах после президентских выборов, есть шанс вернуться.

«Не хочу, чтобы наши соотечественники где-то болтались у вас за границей. Я хочу, чтобы они жили здесь и работали здесь. И мы готовы прощать то, что можно простить. Вот такая у нас демократическая диктатура», – заявил Лукашенко.

Посмотреть на белорусскую «диктатуру» мог любой желающий. Для граждан из Евросоюза действует безвизовый режим. Но соседи, Литва и Польша, один за другим закрывают погранпереходы. Сначала для товаров, а теперь и для людей. Александр Лукашенко назвал это экономической провокацией и заявил, что Минск ответит.

«Пока симметрично, адекватно отвечаем. Если дойдет до того, что придется принимать асимметричные меры, мы примем. Они на столе. Но мы этого не хотим. Мы хотим нормально жить, дружить с поляками, литовцами», – сказал глава Беларуси.

Глава администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко:

У нас остается сильная президентская республика
Белорусский лидер подчеркнул, что дружить страна будет без каких-либо условий. Минск готов к диалогу, в том числе с лидером США.

«Зачем Байден едет в Польшу? Мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить. Нет, он сюда не поедет. Он останется в Польше, потому что Польша – гиена Европы. Я приглашаю вас и вашего президента в Минск», – сказал Лукашенко.

Отношения Беларусь будет развивать с теми партнерами, которые не закрывают двери, рассказал президент. Это Китай, Индия, Иран и другие страны дальней дуги. Об этом и о мире вопрос от телеканала «МИР».

«Если ты хочешь быть независимым, яйца в одну корзину класть нельзя. Надо диверсифицировать свой экспорт. Половину того, что мы производим, надо продать. Это земная задача, которую я пытаюсь решить. Хотя главный для нас рынок – это рынок Российской Федерации», – заявил президент.

Беларусь и Россия – близкие партнеры по всем направлениям. Так будет и впредь, подчеркнул Лукашенко. Благодаря санкциям, открылись новые ниши.

«Кооперация и импортозамещение. Мы будем двигаться в экономике этим путем. Немцы ушли, поездим пять лет на «Жигулях». У нас есть топливо – бензин. Мы ни от кого не зависим. Народ накормим», – отметил Лукашенко.

Даже российский Дальний Восток теперь для Беларуси не дальний, пошутил президент. А говоря о международной повестке, дал прогноз: появятся новые центры силы и новая мировая валюта. Задача же Беларуси – все непростые процессы пройти спокойно.

Александр Лукашенко заявил, что эта встреча не отменяет традиционный «Большой разговор» со СМИ.



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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Белорусский лидер откликнулся на многочисленные просьбы и провел встречу с местными и иностранными журналистами.
 
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