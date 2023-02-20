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Лукашенко: Белорусское миролюбие не синоним жертвенности

20.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусское миролюбие не синоним жертвенности. Такое заявление сделал Александр Лукашенко на заседании Совбеза страны. Президент рассмотрел проект обновленной Концепции национальной безопасности, передает «МИР 24».

«Геополитический интерес к Беларуси со стороны западного гегемона – история не одного столетия. Но технологии и методы постоянно совершенствуются. А мы должны смотреть еще дальше – работать на опережение. В отличие от ряда стран, в том числе постсоветского пространства, где подобные документы носят закрытый характер, мы договорились, что ничего прятать не будем. Мы прямо и открыто должны заявить о приоритетах, показать мировому сообществу транспарентность нашей политики, надежность Беларуси как ответственного партнера. Но наши партнеры должны знать, что белорусское миролюбие не синоним жертвенности. В случае любой агрессии ответ будет быстрым, жестким и адекватным», – заявил Александр Лукашенко.

Президент потребовал, чтобы документ учитывал современную мировую обстановку, но сохранил основные принципы предыдущей концепции. Она доказала, по мнению главы государства, свою эффективность.

Новый проект должен быть откровенным, открытым и понятным каждому.



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Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совбеза страны.
 
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