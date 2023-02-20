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Лукашенко: Белорусское миролюбие не синоним жертвенности
20.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусское миролюбие не синоним жертвенности. Такое заявление сделал Александр Лукашенко на заседании Совбеза страны. Президент рассмотрел проект обновленной Концепции национальной безопасности, передает «МИР 24».
«Геополитический интерес к Беларуси со стороны западного гегемона – история не одного столетия. Но технологии и методы постоянно совершенствуются. А мы должны смотреть еще дальше – работать на опережение. В отличие от ряда стран, в том числе постсоветского пространства, где подобные документы носят закрытый характер, мы договорились, что ничего прятать не будем. Мы прямо и открыто должны заявить о приоритетах, показать мировому сообществу транспарентность нашей политики, надежность Беларуси как ответственного партнера. Но наши партнеры должны знать, что белорусское миролюбие не синоним жертвенности. В случае любой агрессии ответ будет быстрым, жестким и адекватным», – заявил Александр Лукашенко.
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Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совбеза страны.
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