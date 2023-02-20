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Юные боксеры России, Беларуси и Узбекистана сошлись на ринге в Санкт-Петербурге
20.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Юные боксеры из трех стран: России, Беларуси и Узбекистана – сошлись на ринге. Международная матчевая встреча состоялась в Санкт-Петербурге, рассказывает корреспондент «МИР 24» Анастасия Стурова.
Минута на отдых и второй раунд: на ринг выходит Никита Гайдук. Это его сорок первый бой. Чемпионат
В красном углу – капитан российской юношеской сборной по боксу Арсений Жильцов. За плечами 126 поединков, в 121-м из них победил. Сегодня в очередной раз.
«Я перед поединком посмотрел его бой. Увидел, что соперник выше и правша. Сразу с тренером проговорили план на бой. Все получилось почти на «пять», – поделился чемпион Европы по боксу Арсений Жильцов.
Белорусы не расстраиваются: в свою сборную они отобрали больше десятка лучших, еще, говорят, отыграются.
«У нас у каждого свое: кто-то темповик, кто-то игровик, кто-то больше на акценты. Все такое разнообразное, и мы только начали здесь!», – сказал тренер по боксу из Беларуси Виталий Черненко.
Участникам турнира не больше 16 лет. Многие уже кандидаты в мастера спорта.
Матчевая встреча – это в первую очередь возможность проверить себя. Ведь боксер рождается не на тренировках, а именно в поединках.
Хороших результатов ждут и от команды Узбекистана. В первый день на ринг они не выходят, но за соперниками следят внимательно.
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Участникам турнира не больше 16 лет. Многие уже кандидаты в мастера спорта.
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