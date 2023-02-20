Юные боксеры России, Беларуси и Узбекистана сошлись на ринге в Санкт-Петербурге

В красном углу – капитан российской юношеской сборной по боксу Арсений Жильцов. За плечами 126 поединков, в 121-м из них победил. Сегодня в очередной раз.

«Я перед поединком посмотрел его бой. Увидел, что соперник выше и правша. Сразу с тренером проговорили план на бой. Все получилось почти на «пять», – поделился чемпион Европы по боксу Арсений Жильцов.

Белорусы не расстраиваются: в свою сборную они отобрали больше десятка лучших, еще, говорят, отыграются.

«У нас у каждого свое: кто-то темповик, кто-то игровик, кто-то больше на акценты. Все такое разнообразное, и мы только начали здесь!», – сказал тренер по боксу из Беларуси Виталий Черненко.

Участникам турнира не больше 16 лет. Многие уже кандидаты в мастера спорта.

«Во всех командах есть хорошие боксеры, поэтому здесь будет бескомпромиссная борьба и плотные бои. Каждый бой, как финальный бой, у них за выход в финал и полуфинал», – сказал судья международной и всероссийской категории по боксу Игорь Дубовцов.

Матчевая встреча – это в первую очередь возможность проверить себя. Ведь боксер рождается не на тренировках, а именно в поединках.

Хороших результатов ждут и от команды Узбекистана. В первый день на ринг они не выходят, но за соперниками следят внимательно.