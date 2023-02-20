Погода в СНГ: на востоке Казахстана провели спуск лавин, в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве в понедельник снег и минус 6 градусов. К середине недели температура снизится до минус 20. О ситуации в странах Содружествах рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Сильный ветер с порывами до 20 метров секунду, туман, гололедица. Штормовое предупреждение сегодня объявлено в 12 регионах Казахстана. В Астане гололедица, а на юге, в Алматы – солнечно и плюс пять. Потеплеет и на востоке страны. В связи с этим спасатели Восточно-Казахстанской области проводят профилактические мероприятия. Так, на участке дороги Усть-Каменогорск – Горная Ульбинка – Северное провели спуск лавин, сошло почти 3700 кубометров снега. Власти призывают жителей воздержаться от похода в горы.

«Жителям и туристам не стоит расслабляться. Это самый лавиноопасный период. Когда вы получаете штормовое предупреждение от спасателей, ни в коем случае нельзя рисковать и посещать горные маршруты», – отметила пресс-секретарь Департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области Марина Лескова.

Беларусь

На западе Беларуси – дождь, на востоке – слабая метель. Почти во всех областях ветрено, порывы достигают 18 метров в секунду. Объявлен оранжевый уровень опасности. Последствия непогоды накануне на себе ощутил Брест. Сильный ветер сорвал утеплитель с жилого дома и поликарбонат с остановки. Падали деревья и металлические элементы кровли. В Раубичах под Минском дерево упало на четыре автомобиля. Пришлось вызывать спасателей, пострадавших нет.

Кыргызстан

В понедельник в Бишкеке тепло и солнечно. Днем воздух прогреется до 9 градусов. Но о приближении весны пока говорить рано. Ночью по всей стране держатся минусовые температуры. Водоемы еще не оттаяли. Это привлекает любителей зимней рыбалки. Например, в Чуйской области начался сезон щуки. Ее ловят на блесну или на живца. Небольшие по размеру карасики или окунь для зубастой хищницы выглядят намного аппетитнее.



Армения

В Армении резко потеплело. Вместо минус семи сегодня 13 градусов тепла. Даже на севере столбики термометров поднялись до плюс четырех. У любителей зимних развлечений есть последний шанс насладиться снегом и отправиться, например, в Апаран. В Арагацотнской области открыли новую канатную дорогу, предназначенную для горнолыжного спорта. Сейчас там функционируют две трассы.

Таджикистан