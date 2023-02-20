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Белорусские правоохранители изъяли около 50 килограммов наркотических веществ
20.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские правоохранители изъяли крупнейшую за последние три года партию наркотиков, передает «МИР 24».
Задержанные сотрудничают со следствием и помогают оперативникам выйти на других участников преступной схемы. МВД уже выявило 146 обвиняемых, причастных к деятельности крупного наркомагазина.
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Задержанные сотрудничают со следствием и помогают оперативникам выйти на других участников преступной схемы.
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