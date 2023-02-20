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Белорусские правоохранители изъяли около 50 килограммов наркотических веществ

20.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские правоохранители изъяли крупнейшую за последние три года партию наркотиков, передает «МИР 24».

Сначала сотрудники подразделений по наркоконтролю вышли на 23-летнего жителя Гродно. В его машине нашли больше полутора килограммов опасного психотропного вещества. Далее задержали подельника. В тайниках на складе было обнаружено почти 48 килограммов запрещенных веществ на сумму больше, чем семь миллионов белорусских рублей или почти 190 миллионов российских. Задержанные работали в составе «криминальной пирамиды».

«Тот, кто участвует в наркосбыте, в незаконном обороте наркотиков, рискует получить до 20 лет лишения свободы. В нашей стране очень суровые наказания за данные преступления», – отметил заместитель министра внутренних дел начальник криминальной милиции МВД Республики Беларусь Геннадий Казакевич.

Задержанные сотрудничают со следствием и помогают оперативникам выйти на других участников преступной схемы. МВД уже выявило 146 обвиняемых, причастных к деятельности крупного наркомагазина.



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Теги: Гродно
 
 
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Задержанные сотрудничают со следствием и помогают оперативникам выйти на других участников преступной схемы.
 
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