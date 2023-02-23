Подготовка к запуску второго блока Белорусской АЭС вышла на финишную прямую

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси готовятся запустить второй энергоблок атомной станции, сообщает «МИР 24». Он почти готов, заявил 23 февраля министр энергетики республики Виктор Каранкевич.

В ближайшее время блок выйдет на минимальные мощности, затем пройдут испытания на безопасность, и только после этого реактор включат в сеть. Ввести его в промышленную эксплуатацию планируют к концу этого года. А первый энергоблок ждет еще одна остановка на плановый ремонт.

«Будет проведена работа по замене ядерного топлива. Всего в реакторную установку помещено 163 тепловыделяющих сборки, и в рамках плановых предупредительных ремонтов происходит замена порядка 25% ядерного топлива», – рассказал Виктор Каранкевич.

Белорусские и российские специалисты проведут диагностику систем и проконтролируют состояние металла в турбинах и реакторах.

В энергосистему Беларуси первый блок включили в ноябре 2020 года. С того момента он выработал уже более 12 миллиардов киловатт часов электроэнергии.