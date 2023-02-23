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Четверо пострадавших в ДТП с маршруткой в Беларуси остаются в тяжелом состоянии
23.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские врачи продолжают бороться за жизни пострадавших в ДТП под Смолевичами, передает телеканал «МИР 24».
Хирурги прооперировали девушку с тяжелыми травмами печени. Ее состояние постепенно стабилизируется, но прогнозы медики пока не дают.
Четыре человека остаются в крайне тяжелом состоянии. Жизни пятерых вне опасности. Они находятся в отделениях интенсивной терапии и реанимации. В аварии пассажиры микроавтобуса получили травмы грудной и брюшной полости. У одного из них черепно-мозговая травма.
Смертельное ДТП случилось в понедельник днем под Смолевичами. Груженый МАЗ и маршрутка столкнулись лоб в лоб. 11 человек погибли на месте, среди них два подростка. По факту аварии возбудили уголовное дело. Накануне
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Жизни пятерых вне опасности, они находятся в отделениях интенсивной терапии и реанимации.
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