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Четверо пострадавших в ДТП с маршруткой в Беларуси остаются в тяжелом состоянии

23.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские врачи продолжают бороться за жизни пострадавших в ДТП под Смолевичами, передает телеканал «МИР 24».

Хирурги прооперировали девушку с тяжелыми травмами печени. Ее состояние постепенно стабилизируется, но прогнозы медики пока не дают.

Четыре человека остаются в крайне тяжелом состоянии. Жизни пятерых вне опасности. Они находятся в отделениях интенсивной терапии и реанимации. В аварии пассажиры микроавтобуса получили травмы грудной и брюшной полости. У одного из них черепно-мозговая травма.

«Это тяжелые комплексные повреждения, в процессе лечения этих пациентов клиническая ситуация может меняться. Она может улучшаться, и мы будем делать для этого абсолютно все. Но, к сожалению, она может и прогрессивно ухудшаться. Выполняются необходимые поэтапные операции, поскольку первично нужно было остановить кровотечения и спасти жизни», – сказал директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо.

Смертельное ДТП случилось в понедельник днем под Смолевичами. Груженый МАЗ и маршрутка столкнулись лоб в лоб. 11 человек погибли на месте, среди них два подростка. По факту аварии возбудили уголовное дело. Накануне задержали подозреваемого, это водитель большегруза.



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Жизни пятерых вне опасности, они находятся в отделениях интенсивной терапии и реанимации.
 
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