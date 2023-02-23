Четверо пострадавших в ДТП с маршруткой в Беларуси остаются в тяжелом состоянии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские врачи продолжают бороться за жизни пострадавших в ДТП под Смолевичами, передает телеканал «МИР 24».

Хирурги прооперировали девушку с тяжелыми травмами печени. Ее состояние постепенно стабилизируется, но прогнозы медики пока не дают.

Четыре человека остаются в крайне тяжелом состоянии. Жизни пятерых вне опасности. Они находятся в отделениях интенсивной терапии и реанимации. В аварии пассажиры микроавтобуса получили травмы грудной и брюшной полости. У одного из них черепно-мозговая травма.

«Это тяжелые комплексные повреждения, в процессе лечения этих пациентов клиническая ситуация может меняться. Она может улучшаться, и мы будем делать для этого абсолютно все. Но, к сожалению, она может и прогрессивно ухудшаться. Выполняются необходимые поэтапные операции, поскольку первично нужно было остановить кровотечения и спасти жизни», – сказал директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо.