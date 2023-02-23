Отцы-одиночки в Беларуси принимают поздравления от детей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня в Беларуси дети поздравляют своих отцов с праздником. В Минске у Виталия Богдана будет много подарков. Троих детей он воспитывает один. Легко ли отцу найти общий язык с малышами и решать бытовые вопросы, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

- Папа, сегодня праздник в школе, и я хочу, чтобы ты мне заплел такую косичку.

- Покажи. Гарантию на сто процентов не даю, но на 20, может, и получится.

Плетение кос для него все еще задача непростая. То ли дело постирать белье, убрать квартиру или приготовить ужин. Многодетный отец Виталий Богдан с бытовыми вопросами справляется легко. В семье два сына и дочка. Вместе не разлей вода.

«Вместе втроем собираются, и дружно все тоже. Помогают убирать и готовить иногда все вместе», – рассказал Виталий.

Детей Виталий воспитывает в одиночку – супруги не стало два года назад. И если с воспитанием сыновей вопросов никогда не было, то к дочери пришлось искать свой подход.

«Пытаюсь и как папа, и как мама. Чтоб и помягче, и где-то построже. По-разному бывает. Стараюсь говорить по-дружески, к ней подход как к дочери, больше ласково», –объяснил Виталий.