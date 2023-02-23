ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Отцы-одиночки в Беларуси принимают поздравления от детей

23.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня в Беларуси дети поздравляют своих отцов с праздником. В Минске у Виталия Богдана будет много подарков. Троих детей он воспитывает один. Легко ли отцу найти общий язык с малышами и решать бытовые вопросы, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

- Папа, сегодня праздник в школе, и я хочу, чтобы ты мне заплел такую косичку.

- Покажи. Гарантию на сто процентов не даю, но на 20, может, и получится.

Плетение кос для него все еще задача непростая. То ли дело постирать белье, убрать квартиру или приготовить ужин. Многодетный отец Виталий Богдан с бытовыми вопросами справляется легко. В семье два сына и дочка. Вместе не разлей вода.

«Вместе втроем собираются, и дружно все тоже. Помогают убирать и готовить иногда все вместе», – рассказал Виталий.

Детей Виталий воспитывает в одиночку – супруги не стало два года назад. И если с воспитанием сыновей вопросов никогда не было, то к дочери пришлось искать свой подход.

«Пытаюсь и как папа, и как мама. Чтоб и помягче, и где-то построже. По-разному бывает. Стараюсь говорить по-дружески, к ней подход как к дочери, больше ласково», –объяснил Виталий.

Его день расписан по минутам. После работы нужно приготовить ужин, собрать мальчиков в сад или помочь с домашним заданием. Если забот слишком много, на помощь приходят сами дети.

«Я могу всегда найти лишнюю минутку, чтобы помочь своим братьям и папе. Посуду мою, помогаю убирать, Максиму и Матвею помогаю иногда. Яичницу с колбасой пожарить или кашу иногда могу сварить», – сказала Настя.

«Как-то раз все трое сказали: мы сегодня моем посуду. Я даже удивился, говорю, куда это записать? Где это в календарике пометить? И все по очереди мыли посуду», – рассказал глава семьи.

Праздник отмечают в кругу семьи. Вечером будет торт, а мальчики принесут самодельные подарки из детского сада. В Беларуси тысячи таких отцов-одиночек. Государство им помогает материально – выплачивает пособия и специальные надбавки.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Государство помогает таким родителям – выплачивает пособия и надбавки.
 
Новости дня
Новости разные
 
Деньги для бизнеса будут дешевле. Нацбанк снова снижает ставку рефинансирования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.02.2023
Mir24.TV Belarus
23.02.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика