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Отцы-одиночки в Беларуси принимают поздравления от детей
23.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сегодня в Беларуси дети поздравляют своих отцов с праздником. В Минске у Виталия Богдана будет много подарков. Троих детей он воспитывает один. Легко ли отцу найти общий язык с малышами и решать бытовые вопросы, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.
- Папа, сегодня праздник в школе, и я хочу, чтобы ты мне заплел такую косичку.
- Покажи. Гарантию на сто процентов не даю, но на 20, может, и получится.
Плетение кос для него все еще задача непростая. То ли дело постирать белье, убрать квартиру или приготовить ужин. Многодетный отец Виталий Богдан с бытовыми вопросами справляется легко. В семье два сына и дочка. Вместе не разлей вода.
Детей Виталий воспитывает в одиночку – супруги не стало два года назад. И если с воспитанием сыновей вопросов никогда не было, то к дочери пришлось искать свой подход.
«Пытаюсь и как папа, и как мама. Чтоб и помягче, и где-то построже. По-разному бывает. Стараюсь говорить по-дружески, к ней подход как к дочери, больше ласково», –объяснил Виталий.
Его день расписан по минутам. После работы нужно приготовить ужин, собрать мальчиков в сад или помочь с домашним заданием. Если забот слишком много, на помощь приходят сами дети.
«Я могу всегда найти лишнюю минутку, чтобы помочь своим братьям и папе. Посуду мою, помогаю убирать, Максиму и Матвею помогаю иногда. Яичницу с колбасой пожарить или кашу иногда могу сварить», – сказала Настя.
«Как-то раз все трое сказали: мы сегодня моем посуду. Я даже удивился, говорю, куда это записать? Где это в календарике пометить? И все по очереди мыли посуду», – рассказал глава семьи.
Праздник отмечают в кругу семьи. Вечером будет торт, а мальчики принесут самодельные подарки из детского сада. В Беларуси тысячи таких отцов-одиночек. Государство им помогает материально – выплачивает пособия и специальные надбавки.
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Государство помогает таким родителям – выплачивает пособия и надбавки.
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