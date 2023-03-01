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Лукашенко прибыл в Китай с государственным визитом
01.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусского лидера встретил первый замглавы китайского МИД Ма Чжаосюй. В ходе визита стороны намерены достичь стратегических договоренностей. В прошлом году страны официально стали стратегическими партнерами. Планируется подписание ряда документов. Среди них соглашения о торговле услугами и осуществлении инвестиций.
Страны готовы развивать сотрудничество в области медицины, сфере платежной инфраструктуры и автомобилестроении. Сейчас Китай входит в тройку крупнейших торговых партнеров Беларуси.
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