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Устойчивый к радиации робот и тест на вирусы: молодые ученые Беларуси представили свои разработки
01.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске прошел финал проекта «100 идей для Беларуси». Свои работы представили молодые ученые со всей страны. О самых
Этому роботу не страшны высокая радиация, смертельные вирусы или разрушенные здания. Он может заменить человека в любой опасной точке планеты, а управлять им легко: нужны ноутбук с веб-камерой и Wi-Fi.
«Большинство таких систем проводные. На данный момент это прототип, с помощью которого можно двигать и управлять какими-то вещами», – пояснил преподаватель школы робототехники Сергей Кравчук.
«Позволяет, в отличие от других методик, проводить анализ нескольких образцов от нескольких различных людей на несколько вирусов. Может применяться в медицинских учреждениях для того, чтобы назначать соответствующее лечение больным, тем самым предотвращая возникновение эпидемиологических вспышек инфекционных заболеваний», – рассказал младший научный сотрудник института физики Национальной Академии наук Беларуси Сергей Якимчук.
В финале – около 130 молодых ученых, а заявок на конкурс было больше тысячи. В жюри – представители разных сфер. Лучшим разработчикам помогут с реализацией проектов.
Победители также смогут поучаствовать в международном конкурсе «100 идей для СНГ».
Конкурс «100 идей для Беларуси» проходит в 12-й раз. За это время более трех тысяч проектов реализовали и внедрили в промышленность.
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В Минске прошел финал проекта «100 идей для Беларуси». Лучшим разработчикам помогут с реализацией проектов.
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