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Устойчивый к радиации робот и тест на вирусы: молодые ученые Беларуси представили свои разработки

01.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске прошел финал проекта «100 идей для Беларуси». Свои работы представили молодые ученые со всей страны. О самых интересных разработках – корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Этому роботу не страшны высокая радиация, смертельные вирусы или разрушенные здания. Он может заменить человека в любой опасной точке планеты, а управлять им легко: нужны ноутбук с веб-камерой и Wi-Fi.

«Большинство таких систем проводные. На данный момент это прототип, с помощью которого можно двигать и управлять какими-то вещами», – пояснил преподаватель школы робототехники Сергей Кравчук.

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Разработка другого финалиста Сергей Якимчука – в помощь медикам. Аппарат может обнаружить вирус в крови за 15 минут. Это намного быстрее ПЦР-тестов. Точность почти 100%.

«Позволяет, в отличие от других методик, проводить анализ нескольких образцов от нескольких различных людей на несколько вирусов. Может применяться в медицинских учреждениях для того, чтобы назначать соответствующее лечение больным, тем самым предотвращая возникновение эпидемиологических вспышек инфекционных заболеваний», – рассказал младший научный сотрудник института физики Национальной Академии наук Беларуси Сергей Якимчук.

В финале – около 130 молодых ученых, а заявок на конкурс было больше тысячи. В жюри – представители разных сфер. Лучшим разработчикам помогут с реализацией проектов.

«Они получат путевку на республиканский конкурс инновационных проектов. Это крайне важно, потому что там предусматривается уже существенное финансирование для разработки бизнес-плана, то есть фактически это оформление идеи в конкретный готовый бизнес-проект», – пояснил министр образования Беларуси Андрей Иванец.

Победители также смогут поучаствовать в международном конкурсе «100 идей для СНГ».

Конкурс «100 идей для Беларуси» проходит в 12-й раз. За это время более трех тысяч проектов реализовали и внедрили в промышленность.



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Теги: Минск
 
 
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В Минске прошел финал проекта «100 идей для Беларуси». Лучшим разработчикам помогут с реализацией проектов.
 
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