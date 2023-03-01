Устойчивый к радиации робот и тест на вирусы: молодые ученые Беларуси представили свои разработки

«Позволяет, в отличие от других методик, проводить анализ нескольких образцов от нескольких различных людей на несколько вирусов. Может применяться в медицинских учреждениях для того, чтобы назначать соответствующее лечение больным, тем самым предотвращая возникновение эпидемиологических вспышек инфекционных заболеваний», – рассказал младший научный сотрудник института физики Национальной Академии наук Беларуси Сергей Якимчук.

В финале – около 130 молодых ученых, а заявок на конкурс было больше тысячи. В жюри – представители разных сфер. Лучшим разработчикам помогут с реализацией проектов.

«Они получат путевку на республиканский конкурс инновационных проектов. Это крайне важно, потому что там предусматривается уже существенное финансирование для разработки бизнес-плана, то есть фактически это оформление идеи в конкретный готовый бизнес-проект», – пояснил министр образования Беларуси Андрей Иванец.

Победители также смогут поучаствовать в международном конкурсе «100 идей для СНГ».

Конкурс «100 идей для Беларуси» проходит в 12-й раз. За это время более трех тысяч проектов реализовали и внедрили в промышленность.