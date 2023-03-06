Что нужно знать про строительство домов с мансардой

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Двухэтажный дом с мансардой всегда выделяется среди обычных коттеджей привлекательным внешним видом и отличается практичностью. Вместо темного чердака семья получает просторное и светлое помещение, которое можно использовать в качестве большой кладовки, еще одной спальни или романтического уголка. Главное, учесть несколько нюансов строительства, чтобы коттедж получился надежным и со временем не деформировался.

Преимущества домов с мансардой

Мансарда – это верхний этаж, образованный наклонной или ломанной крышей. Впервые такие дома начали строить в 17 веке, но они до сих пор остаются популярными за счет неоспоримых преимуществ:

· внешняя привлекательность. Оригинальная крыша (не обычная двускатная) выгодно выделит дом среди других;

внешняя привлекательность. Оригинальная крыша (не обычная двускатная) выгодно выделит дом среди других; · увеличение свободной площади. Владельцы получают дополнительное помещение для любых нужд. Здесь можно организовать кладовку, игровую комнату и даже спальню, если утеплить мансарду и обшить гидроизоляционными материалами. Также ломаная крыша позволяет обустроить удобные и компактные системы хранения;

увеличение свободной площади. Владельцы получают дополнительное помещение для любых нужд. Здесь можно организовать кладовку, игровую комнату и даже спальню, если утеплить мансарду и обшить гидроизоляционными материалами. Также ломаная крыша позволяет обустроить удобные и компактные системы хранения; · экономия на строительстве. Потребуется меньше строительных материалов, чем для полноценного этажа;

экономия на строительстве. Потребуется меньше строительных материалов, чем для полноценного этажа; · уменьшение теплопотерь. Тепло не будет уходить через крышу, если обшить помещение теплоизоляционными материалами.

Еще одно преимущество заключается в возможности построить мансарду спустя несколько лет после возведения основной части дома, если временно нет финансовой возможности. Или же проживать на нижнем этаже и одновременно возводить верхний.

Какие особенности нужно учесть

Мансарда станет комфортной и уютной, если грамотно спроектировать ее:

· При строительстве частных домов с мансардой под ключ нужно сразу заложить крепкий надежный фундамент, иначе со временем строение не выдержит веса верхнего этажа и деформируется.

При строительстве частных домов с мансардой под ключ нужно сразу заложить крепкий надежный фундамент, иначе со временем строение не выдержит веса верхнего этажа и деформируется. · Еще на этапе планирования нужно продумать расположение лестницы. Она бывает внутренней и внешней. Второй вариант часто выбирают для дома небольшой площади, чтобы подниматься на мансарду с улицы.

Еще на этапе планирования нужно продумать расположение лестницы. Она бывает внутренней и внешней. Второй вариант часто выбирают для дома небольшой площади, чтобы подниматься на мансарду с улицы. · Для дополнительного освещения рекомендуется сделать окна еще и на скатах крыши, иначе в помещении будет тускло.

Для дополнительного освещения рекомендуется сделать окна еще и на скатах крыши, иначе в помещении будет тускло. · Минимальное расстояние от пола до крыши должно составлять 2,5 м.

Минимальное расстояние от пола до крыши должно составлять 2,5 м. · Сделайте гидро- и теплоизоляцию, если планируете обустроить спальню. Иначе зимой там будет холодно, а во время дождя – сыро.

Для строительства мансарды покупают те же материалы, что и для основного дома. Популярностью пользуются недорогие, но прочные бетонные блоки (газоблоки, пеноблоки, шлакоблоки и т.д.), древесина, надежный кирпич. Для перегородок лучше выбирать облегченные конструкции.

Красивые и уютные мансардные дома только на первый взгляд легко спроектировать и построить. При нарушении технологии помещение получится слишком маленьким, холодным и сырым. Компания «От проекта до объекта» имеет большой опыт проектирования и строительства домов с мансардой. Специалисты рассчитают стоимость коттеджа и выполнят все работы под ключ. Цена одноэтажного дома с мансардой и террасой будет указана в договоре и не изменится в процессе строительства.