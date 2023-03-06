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Что нужно знать про строительство домов с мансардой
Источник материала: ИноСМИ
Двухэтажный дом с мансардой всегда выделяется среди обычных коттеджей привлекательным внешним видом и отличается практичностью. Вместо темного чердака семья получает просторное и светлое помещение, которое можно использовать в качестве большой кладовки, еще одной спальни или романтического уголка. Главное, учесть несколько нюансов строительства, чтобы коттедж получился надежным и со временем не деформировался.
Преимущества домов с мансардой
Мансарда – это верхний этаж, образованный наклонной или ломанной крышей. Впервые такие дома начали строить в 17 веке, но они до сих пор остаются популярными за счет неоспоримых преимуществ:
Еще одно преимущество заключается в возможности построить мансарду спустя несколько лет после возведения основной части дома, если временно нет финансовой возможности. Или же проживать на нижнем этаже и одновременно возводить верхний.
Какие особенности нужно учесть
Мансарда станет комфортной и уютной, если грамотно спроектировать ее:
Для строительства мансарды покупают те же материалы, что и для основного дома. Популярностью пользуются недорогие, но прочные бетонные блоки (газоблоки, пеноблоки, шлакоблоки и т.д.), древесина, надежный кирпич. Для перегородок лучше выбирать облегченные конструкции.
Красивые и уютные мансардные дома только на первый взгляд легко спроектировать и построить. При нарушении технологии помещение получится слишком маленьким, холодным и сырым. Компания «От проекта до объекта» имеет большой опыт проектирования и строительства домов с мансардой. Специалисты рассчитают стоимость коттеджа и выполнят все работы под ключ. Цена одноэтажного дома с мансардой и террасой будет указана в договоре и не изменится в процессе строительства.
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