Воркшоп «Корпоративное управление в Беларуси: время пришло?» - 30 марта, отель Европа

Источник материала: ProBusiness

30 марта консалтинговая компания ASER совместно с международной юридической фирмой GRATA International организовывает воркшоп «Корпоративное управление в Беларуси: время пришло?»

На мероприятии лучшие консультанты-практики из сферы бизнеса поделятся уникальным контентом, собранным за годы практики в странах СНГ:

- зачем компании нужен совет директоров;

- какие риски может нести совет директоров;

- как поставить корпоративное управление в вашем бизнесе;

- как делать партнерские соглашение

Экспертами выступят:

- Максим Додолев (более 10 лет практического опыта реализации сделок M&A и привлечения инвестиций на рынке капитала);

- Андрей Косько (более 7 лет профессионального опытом в области государственного управления, а также консалтинга в сфере GR и ESG);

- Дмитрий Вильтовский (20 лет опыта в сферах инвестиционного права и ГЧП, проектного финансирования и корпоративного права);

- Дмитрий Саммигулин (22 года опыта в областях арбитражных и гражданских процессов, налогового права, банкротства, корпоративного права и медиации).

Максимум полезной информации за 2 часа от лучших консультантов-практиков.

Участие в воркшопе бесплатное, но по предварительной регистрации, т.к количество мест ограничено.