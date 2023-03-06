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Воркшоп «Корпоративное управление в Беларуси: время пришло?» - 30 марта, отель Европа
06.03.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
30 марта консалтинговая компания ASER совместно с международной юридической фирмой GRATA International организовывает воркшоп «Корпоративное управление в Беларуси: время пришло?»
На мероприятии лучшие консультанты-практики из сферы бизнеса поделятся уникальным контентом, собранным за годы практики в странах СНГ:
- зачем компании нужен совет директоров;
- какие риски может нести совет директоров;
- как поставить корпоративное управление в вашем бизнесе;
- как делать партнерские соглашение
Экспертами выступят:
- Максим Додолев (более 10 лет практического опыта реализации сделок M&A и привлечения инвестиций на рынке капитала);
- Андрей Косько (более 7 лет профессионального опытом в области государственного управления, а также консалтинга в сфере GR и ESG);
- Дмитрий Вильтовский (20 лет опыта в сферах инвестиционного права и ГЧП, проектного финансирования и корпоративного права);
- Дмитрий Саммигулин (22 года опыта в областях арбитражных и гражданских процессов, налогового права, банкротства, корпоративного права и медиации).
Максимум полезной информации за 2 часа от лучших консультантов-практиков.
Участие в воркшопе бесплатное, но по предварительной регистрации, т.к количество мест ограничено.
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30 марта консалтинговая компания ASER совместно с международной юридической фирмой GRATA International организовывает воркшоп «Корпоративное управление в Беларуси: время...
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