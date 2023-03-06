Зонирование помещения при помощи перегородок

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В однокомнатных квартирах и студиях часто живет семья из нескольких человек, поэтому на небольшой площади приходится размещать гостиную, спальню, детскую и рабочий кабинет. Проблема решается зонированием пространства, за счет которого даже в маленькой комнате появится свой личный уголок.

Почему дизайн и ремонт студии лучше доверить специалистам

С помощью зонирования одну комнату делят на несколько функциональных зон. Этот вопрос еще на этапе ремонта лучше доверить профессиональным дизайнерам. Важно грамотно распределить каждый сантиметр, чтобы пространство стало удобным для всей семьи.

Специалисты составят подробную схему планировки, правильно расставят мебель, продумают освещение и учтут другие важные мелочи. Дизайн помещения с зонированием выполняется с 3D-визуализацией. Удастся воочию увидеть как будет выглядеть квартира после ремонта.

Основные варианты зонирования помещения

Зонирование бывает визуальным (свет, цвет, фактуры) и с помощью предметов интерьера (шторы, перегородки и т.д.). Рассмотрим их подробнее:

· цвет. Самый простой вариант разграничения пространства. Делают разноцветный потолок (белый участок – зона гостиной, бежевый с молдингом – спальня) или выделяют стену. Например, клеят фотообои или играют на контрасте. Главное, чтобы цвета сочетались;

цвет. Самый простой вариант разграничения пространства. Делают разноцветный потолок (белый участок – зона гостиной, бежевый с молдингом – спальня) или выделяют стену. Например, клеят фотообои или играют на контрасте. Главное, чтобы цвета сочетались; · свет. Можно повесить отдельный светильник над каждой зоной, подчеркнуть светодиодной подсветкой кухонный уголок или кровать;

свет. Можно повесить отдельный светильник над каждой зоной, подчеркнуть светодиодной подсветкой кухонный уголок или кровать; · фактуры. Используют различные материалы для пола. В детской укладывают ковролин, в гостиной – ламинат, а зону готовки выделяют керамической плиткой;

фактуры. Используют различные материалы для пола. В детской укладывают ковролин, в гостиной – ламинат, а зону готовки выделяют керамической плиткой; · перегородки из гипсокартона. Ремонт квартиры-студии с использованием перегородок – оптимальный вариант для любого пространства. Из гипсокартона можно возвести часть стены, сконструировать нишу под кровать и т.д.;

перегородки из гипсокартона. Ремонт квартиры-студии с использованием перегородок – оптимальный вариант для любого пространства. Из гипсокартона можно возвести часть стены, сконструировать нишу под кровать и т.д.; · раздвижные перегородки. Выглядят очень эффектно, особенно со стеклянными полупрозрачным вставками. Они компактные и работают по аналогии с дверьми;

раздвижные перегородки. Выглядят очень эффектно, особенно со стеклянными полупрозрачным вставками. Они компактные и работают по аналогии с дверьми; · шторы. Недорогой способ сделать в квартире уютный уголок. Шторами обычно отделяют спальное место. Нужно будет только задернуть их, чтобы скрыться от других членов семьи;

шторы. Недорогой способ сделать в квартире уютный уголок. Шторами обычно отделяют спальное место. Нужно будет только задернуть их, чтобы скрыться от других членов семьи; · ширма. Самый мобильный вариант зонирования комнаты. Ширму можно в любой момент убрать, если разделение больше не требуется;

ширма. Самый мобильный вариант зонирования комнаты. Ширму можно в любой момент убрать, если разделение больше не требуется; · подиум. С помощью подиума можно оригинально обыграть любую зону. Он не занимает место, но подходит только для квартир с высоким потолком. Подиум будет еще и функциональным, если размесить в нем ящики для хранения;

подиум. С помощью подиума можно оригинально обыграть любую зону. Он не занимает место, но подходит только для квартир с высоким потолком. Подиум будет еще и функциональным, если размесить в нем ящики для хранения; · мебель. Для разграничения зон часто используют диван, шкаф или сквозной стеллаж.

Грамотное зонирование превратит помещение в функциональное и удобное пространство для всей семьи. Специалисты компании Zox Studio разработают уникальный дизайн-проект, закупят материалы, сделают качественный ремонт и при необходимости проведут авторский надзор. Вам останется только оплатить зафиксированную в договоре сумму и наслаждаться уютным интерьером.