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Зонирование помещения при помощи перегородок
Источник материала: ИноСМИ
В однокомнатных квартирах и студиях часто живет семья из нескольких человек, поэтому на небольшой площади приходится размещать гостиную, спальню, детскую и рабочий кабинет. Проблема решается зонированием пространства, за счет которого даже в маленькой комнате появится свой личный уголок.
Почему дизайн и ремонт студии лучше доверить специалистам
С помощью зонирования одну комнату делят на несколько функциональных зон. Этот вопрос еще на этапе ремонта лучше доверить профессиональным дизайнерам. Важно грамотно распределить каждый сантиметр, чтобы пространство стало удобным для всей семьи.
Специалисты составят подробную схему планировки, правильно расставят мебель, продумают освещение и учтут другие важные мелочи. Дизайн помещения с зонированием выполняется с 3D-визуализацией. Удастся воочию увидеть как будет выглядеть квартира после ремонта.
Основные варианты зонирования помещения
Зонирование бывает визуальным (свет, цвет, фактуры) и с помощью предметов интерьера (шторы, перегородки и т.д.). Рассмотрим их подробнее:
Грамотное зонирование превратит помещение в функциональное и удобное пространство для всей семьи. Специалисты компании Zox Studio разработают уникальный дизайн-проект, закупят материалы, сделают качественный ремонт и при необходимости проведут авторский надзор. Вам останется только оплатить зафиксированную в договоре сумму и наслаждаться уютным интерьером.
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