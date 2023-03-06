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В Минске состоялась конференция «Дни маркетинга, рекламы и брендинга 2023»

06.03.2023 11:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

В Минске состоялась конференция «Дни маркетинга, рекламы и брендинга 2023»

2 марта в Минске прошла конференция «Дни маркетинга, рекламы и брендинга 2023». Площадка конференц-центра IBB встретила более чем 350 участников-профессионалов локальных и международных брендов.

В рамках программы конференции с докладами выступили эксперты маркетинга и сферы коммуникации, которые не только успешно работают в различных сегментах рынка, но и стремятся внедрять актуальные инструменты маркетинга для повышения эффективности и конкурентоспособности своих брендов.

В Минске состоялась конференция «Дни маркетинга, рекламы и брендинга 2023»

Алена Устинович, Председатель Правления Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств отметила: «Мне приятно осознавать, что уровень профессиональной подготовки и спикеров, и участников конференции постоянно растет. Маркетинг во всем мире становится все более технологичным, требующим от профессионалов умения быстро принимать решения, ориентироваться в современных экосистемах и digital-среде. Чтобы быть эффективным, мало знать теорию. Необходимо постоянно совершенствоваться, внедрять креативные решения в коммуникации с потребителем, делиться и изучать успешный опыт коллег по цеху. Я искренне рада, что наши белорусские маркетологи продемонстрировали прекрасные результаты по итогам прошедшего года и способны создать конкуренцию на самом высоком международном уровне».

В Минске состоялась конференция «Дни маркетинга, рекламы и брендинга 2023»

В рамках конференции состоялось вручение дипломов лауреатам Рейтинга эффективности брендов и агентств 2022, Рейтинга креативности агентств 2022, а также лауреатам Персонального рейтинга эффективности маркетологов. Впервые был вручен диплом победителю рейтинга Young Creators 2022, партнёром которого выступает МТБанк.

 
Теги: Минск
 
 
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2 марта в Минске прошлаконференция «Дни маркетинга, рекламы и брендинга 2023». Площадка конференц-центра IBB встретила более чем 350 участников-профессионалов...
 
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