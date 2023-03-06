В Минске состоялась конференция «Дни маркетинга, рекламы и брендинга 2023»

Источник материала: ProBusiness





2 марта в Минске прошла конференция «Дни маркетинга, рекламы и брендинга 2023». Площадка конференц-центра IBB встретила более чем 350 участников-профессионалов локальных и международных брендов.

В рамках программы конференции с докладами выступили эксперты маркетинга и сферы коммуникации, которые не только успешно работают в различных сегментах рынка, но и стремятся внедрять актуальные инструменты маркетинга для повышения эффективности и конкурентоспособности своих брендов.





Алена Устинович, Председатель Правления Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств отметила: «Мне приятно осознавать, что уровень профессиональной подготовки и спикеров, и участников конференции постоянно растет. Маркетинг во всем мире становится все более технологичным, требующим от профессионалов умения быстро принимать решения, ориентироваться в современных экосистемах и digital-среде. Чтобы быть эффективным, мало знать теорию. Необходимо постоянно совершенствоваться, внедрять креативные решения в коммуникации с потребителем, делиться и изучать успешный опыт коллег по цеху. Я искренне рада, что наши белорусские маркетологи продемонстрировали прекрасные результаты по итогам прошедшего года и способны создать конкуренцию на самом высоком международном уровне».



