Что нужно знать при ремонте квартиры

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Ремонт в квартире может продлиться годами и хорошенько потрепать нервы, если вы не будете иметь четкого плана. Совершенно не важно, что именно нужно сделать – обновить обои и положить новый пол или провести капитальную перепланировку. Грамотное планирование ремонта в квартире позволит избежать дальнейших переделок и сэкономит ваши деньги.

5 советов при планировании ремонта

Первое – определитесь с типом ремонта. Оцените состояние квартиры и составьте план работ. Одно дело – обновить отделку стен, а другое – провести капитальную замену электрики и сделать перепланировку. Во втором случае придется согласовывать ремонт с надзорными инстанциями, чтобы не платить штраф. Это время и дополнительные деньги.

Второе – спланируйте бюджет. Составьте подробную смету и включите в нее все: от стройматериалов до мебели и светильников. Для самостоятельного подсчета затрат на материалы придется нарисовать план квартиры и учесть расположение окон, дверей, высоту стен, общую площадь.

Третье – определитесь, на чем удастся сэкономить. Можно купить недорогие обои, вместо паркета положить ламинат и потратить меньше денег на декор. Но ни в коем случае нельзя экономить на следующих работах:

· разводка электрики;

разводка электрики; · черновая отделка стен;

черновая отделка стен; · установка окон;

установка окон; · монтаж труб и комплектующих.

Четвертое – составьте дизайн-проект интерьера. Еще на этапе планирования определитесь с планировкой, цветом отделки, продумайте освещение, расположение выключателей, мебели и только затем начинайте работы. Иначе потом окажется, что светильников недостаточно, расположение комнат неудобное, а кровать перекрывает розетки. Создание дизайн-проекта будущей квартиры лучше доверить профессионалам.

Пятое – пригласите бригаду мастеров. Вы можете самостоятельно постелить линолеум или собрать мебель, но основную часть ремонта должны выполнить специалисты. Важно правильно сделать стяжку пола, разводку электрики и грамотно подсоединить сантехнику, иначе со временем все придется переделывать.

Что нужно знать о ремонте в новостройке и во вторичке

Вторичку ремонтируют с нуля, поэтому вы сможете сделать все по вашему вкусу. Черновые работы включают:

· установку перегородок;

установку перегородок; · прокладку инженерных коммуникаций;

прокладку инженерных коммуникаций; · стяжку пола;

стяжку пола; · оштукатуривание стен.

Если вы покупаете квартиру с уже готовой черновой отделкой, закажите услуги специалистов, которые помогут принять ее и укажут на недоделки.

Масштабы ремонта во вторичке зависят от состояния площади. На него может уйти больше времени и денег, если потребуется менять старую электропроводку, трубы, демонтировать потрескавшийся кафель в санузле и полностью разбирать пол.

Покрасить потолок или положить новый ламинат не составит труда, но полноценным ремонтом должны заниматься только профессионалы. Специалисты компании «Академия ремонта» возьмут на себя все работы: от чертежей и составления дизайн-проекта до финальной уборки в квартире. Опытные бригады помогут в приемке вторички или квартиры от застройщика и сделают ремонт любой сложности.