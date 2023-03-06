|
Что нужно знать при ремонте квартиры
Источник материала: ИноСМИ
Ремонт в квартире может продлиться годами и хорошенько потрепать нервы, если вы не будете иметь четкого плана. Совершенно не важно, что именно нужно сделать – обновить обои и положить новый пол или провести капитальную перепланировку. Грамотное планирование ремонта в квартире позволит избежать дальнейших переделок и сэкономит ваши деньги.
5 советов при планировании ремонта
Первое – определитесь с типом ремонта. Оцените состояние квартиры и составьте план работ. Одно дело – обновить отделку стен, а другое – провести капитальную замену электрики и сделать перепланировку. Во втором случае придется согласовывать ремонт с надзорными инстанциями, чтобы не платить штраф. Это время и дополнительные деньги.
Второе – спланируйте бюджет. Составьте подробную смету и включите в нее все: от стройматериалов до мебели и светильников. Для самостоятельного подсчета затрат на материалы придется нарисовать план квартиры и учесть расположение окон, дверей, высоту стен, общую площадь.
Третье – определитесь, на чем удастся сэкономить. Можно купить недорогие обои, вместо паркета положить ламинат и потратить меньше денег на декор. Но ни в коем случае нельзя экономить на следующих работах:
Четвертое – составьте дизайн-проект интерьера. Еще на этапе планирования определитесь с планировкой, цветом отделки, продумайте освещение, расположение выключателей, мебели и только затем начинайте работы. Иначе потом окажется, что светильников недостаточно, расположение комнат неудобное, а кровать перекрывает розетки. Создание дизайн-проекта будущей квартиры лучше доверить профессионалам.
Пятое – пригласите бригаду мастеров. Вы можете самостоятельно постелить линолеум или собрать мебель, но основную часть ремонта должны выполнить специалисты. Важно правильно сделать стяжку пола, разводку электрики и грамотно подсоединить сантехнику, иначе со временем все придется переделывать.
Что нужно знать о ремонте в новостройке и во вторичке
Вторичку ремонтируют с нуля, поэтому вы сможете сделать все по вашему вкусу. Черновые работы включают:
Если вы покупаете квартиру с уже готовой черновой отделкой, закажите услуги специалистов, которые помогут принять ее и укажут на недоделки.
Масштабы ремонта во вторичке зависят от состояния площади. На него может уйти больше времени и денег, если потребуется менять старую электропроводку, трубы, демонтировать потрескавшийся кафель в санузле и полностью разбирать пол.
Покрасить потолок или положить новый ламинат не составит труда, но полноценным ремонтом должны заниматься только профессионалы. Специалисты компании «Академия ремонта» возьмут на себя все работы: от чертежей и составления дизайн-проекта до финальной уборки в квартире. Опытные бригады помогут в приемке вторички или квартиры от застройщика и сделают ремонт любой сложности.
|
Архив (Разное)