Погода в СНГ: резкое потепление в Казахстане, штормовой ветер в Армении

В Казахстане резко потеплело. Весеннее настроение появилось даже у жителей севера и востока республики. Из-за циклона почти по всей стране пройдут дожди, но еще возможны снег и гололед. А вот на пригретый солнцем юг пришла пора легких ветровок: днем воздух прогреется плюс 25 градусов. Резкое потепление спровоцировало паводки. В Жетысуской области «поплыло» село Кызылжар. С полей пришла талая вода – арычная система с таким объемом не справилась. Из-за перелива на одной из улиц подтоплены четыре двора. В жилые дома вода не зашла. Ситуацию стабилизировали, но расслабляться не стоит, отмечают специалисты по ЧС – для жителей южных районов паводковая угроза сохраняется.

В Беларуси весна борется с зимой. Сегодня после ночных заморозков столбики термометров поднимутся до плюс трех. Ожидается мокрый снег и гололед. Но солнечно и ярко уже стало в теплицах. У цветоводов последние приготовления к 8 Марта, собирают тюльпаны. На столичном комбинате солнце им заменяют специальные лампы. К женскому празднику в магазины отсюда отправятся 160 тысяч цветов.

В Ереване сегодня плюс 20 и очень сильный ветер. Через Армению проходит циклон. В Армавире, Арарате и столице усиление ветра до 20 м/с. В остальных регионах страны до 32 метров в секунду. По 12-бальной шкале Бофорта это можно определить как «жестокий шторм».