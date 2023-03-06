День рождения уникального Дворца художественной гимнастики отметили в Минске

В Минске отметили День рождения уникального комплекса художественной гимнастики. Пять лет – это идеальный возраст и для начала спортивной карьеры. На юбилее побывала корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.
Не хромать, не загребать ноги. Эти девочки в пять лет учатся ходить как принцессы: на полупальчиках, тянуть ножки как иголочки и держать осанку, словно на голове корона. Заслуженный тренер Беларуси Светлана Васильевна через игру добивается красоты и пластики в каждом движении маленьких спортсменок. Наставник знает, как сделать грацию мирового уровня. Среди ее учениц – три олимпийские чемпионки.
«Я работаю 56-й год. Более полувека. И так получилось, что я работала и в подвалах, и на коридорах, были залы без окон, без дверей просто. И теперь, когда я здесь, я просто счастлива, потому что есть условия», – сказала заслуженный тренер Беларуси Светлана Бурдевицкая.
Потолки высотой 17 метров, половина пространства – это огромная галерея из окон. Влажность и вентиляция воздуха продуманы так, чтобы на движение и рисунок лент в руках гимнасток ничего не влияло. Два больших тренировочных зала, в каждом есть четыре ковра. Залы для хореографии, разминки, аэробики, тренажерный.
«У нас есть и ковры для тренировок, и раздевалки хорошие, восстановительный центр. То есть все для того, чтобы девочки занимались. Надеюсь, что у нас появится звездочка, которая будет светить на международной арене», – сказала олимпийская чемпионка по художественной гимнастике (1988 г.) Марина Лобач.
Это первая специализированная площадка для соревнований и тренировок гимнасток. Решение о строительстве комплекса принял президент Беларуси. Пять лет назад Александр Лукашенко вместе с девятикратной чемпионкой мира Алиной Кабаевой и олимпийской чемпионкой Мариной Лобач разрезали красную ленту и открыли новый этап в подготовке будущих чемпионок в Беларуси. Президент дал совет юным спортсменкам, как побороть свой страх на соревнованиях и подняться на Олимп.
«Вы точно будете чемпионками. И мира, и Олимпийских игр. Вы даже Алины воспитанниц будете побеждать, россиянок. Если вы не будете закрепощаться и психологически себя напрягать. Вот сбросьте эту психологию, выступайте как на тренировке», – сказал президент.
10 ковров позволяют одновременно проводить тренировку, как национальной сборной, так и юниорской. Как раз сейчас Дворец принимает республиканский турнир гимнасток. Грации борются за лиги: бронзовую, серебряную и золотую.
«К каждому возрасту у нас прикреплен тренер национальной команды, который просматривает все лиги, всех гимнасточек. Он отмечает для себя возможно перспективную гимнастку и будет ее отслеживать, как она двигается по своей карьерной лестнице», – сказала главный судья соревнований «Юная гимнастка» Элона Осядовская.
Само здание Дворца художественной гимнастики создает эффект парящих лент художниц. У главного входа есть шар с оттиском руки Марины Лобач. Каждая девочка может дотронуться на удачу до триумфа олимпийской чемпионки. Вот только повторить его можно через упорный труд на ковре.
Белорусская художественная гимнастика считается одним из самых медальных видов спорта для страны. С шести Олимпиад белоруски привезли шесть медалей, десятки завоеваны на чемпионатах мира.