День рождения уникального Дворца художественной гимнастики отметили в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске отметили День рождения уникального комплекса художественной гимнастики. Пять лет – это идеальный возраст и для начала спортивной карьеры. На юбилее побывала корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

Не хромать, не загребать ноги. Эти девочки в пять лет учатся ходить как принцессы: на полупальчиках, тянуть ножки как иголочки и держать осанку, словно на голове корона. Заслуженный тренер Беларуси Светлана Васильевна через игру добивается красоты и пластики в каждом движении маленьких спортсменок. Наставник знает, как сделать грацию мирового уровня. Среди ее учениц – три олимпийские чемпионки.

«Я работаю 56-й год. Более полувека. И так получилось, что я работала и в подвалах, и на коридорах, были залы без окон, без дверей просто. И теперь, когда я здесь, я просто счастлива, потому что есть условия», – сказала заслуженный тренер Беларуси Светлана Бурдевицкая.

Потолки высотой 17 метров, половина пространства – это огромная галерея из окон. Влажность и вентиляция воздуха продуманы так, чтобы на движение и рисунок лент в руках гимнасток ничего не влияло. Два больших тренировочных зала, в каждом есть четыре ковра. Залы для хореографии, разминки, аэробики, тренажерный.