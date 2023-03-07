7 отличных фильмов о сильных и деловых женщинах

Источник материала: ProBusiness



Фото: ivi.ru

Вдохновляющие, впечатляющие и успешные — именно такие девушки и женщины среди наших читателей. Накануне главного весеннего праздника вместе с видеосервисом VOKA составили подборку отличных фильмов о сильных и деловых женщинах. Приятного просмотра!





Документальный фильм от HBO рассказывает историю профессиональной гонщицы и телеведущей Джесси Комбс. Именно ей принадлежит мировой рекорд скорости на четырех колесах среди женщин: в августе 2019 года Комбс разогналась на реактивном автомобиле до 841,3 км/ч.

Рекорду предшествовал огромный путь. Джесси построила карьеру на своей страсти к скорости и преодолению. Работая телеведущей, девушка регулярно совершала невероятные заезды на автомобиле с реактивным двигателем, каждый раз рискуя жизнью.

За свое достижение Джесси заплатила слишком высокую цену. В попытке побить собственный рекорд девушка потеряла управление и погибла от удара головой во время заезда в пустыне Алворда.

Фильм рассказывает историю Джесси через свидетельства тех, кто знал ее и работал с ней бок о бок. Он включает уникальные архивные материалы, интервью и видеозаписи. Это история о пути к своей цели, упорной работе и потрясающей смелости. И несмотря на трагический финал, фильм по-настоящему вдохновляет на большие свершения.





Детская травма иногда может стать источником вдохновения для поиска себя. Фильм рассказывает историю девушки по имени Жамиля, которая в юном возрасте ошпарилась молоком, но, повзрослев, решила стать профессиональным кондитером и посвятить себя созданию десертов и добрым делам.

Жамиля создает собственный рецепт торта и называет его «Молочная девочка». Спустя некоторое время она замечает, что один из покупателей регулярно приходит и заказывает именно этот десерт. Так начинается уже личная история в жизни девушки.

Не ждите счастья, а творите его своими руками — таков посыл фильма. История напоминает, что любые сложности можно превратить в возможности и использовать для собственного роста и развития. Как раз то, что нужно, чтобы вдохновиться и найти силы на достижение своих самых амбициозных целей.





Часто успешная карьера — это следствие многолетнего усердного труда. Героиня фильма «Ассистентка» понимает, что пробиться в сфере кинопродюсирования будет непросто, поэтому готова начать карьерный путь с самой нижней ступеньки. Несмотря на престижное образование, Джейн готова носить кофе и выполнять мелкие поручения руководителя. Атмосфера в коллективе оказывается враждебной, а задачи — рутинными и скучными. Но все это девушка готова преодолевать, чтобы прийти к своей цели.

Правда, довольно скоро становится понятно, что такой подход не работает. Стратегия «тихой мышки» никак не помогает Джейн добиться желаемого. Отношение коллег и начальства только давит инициативу, рутина отбивает вдохновение. Постепенно к Джейн приходит осознание, что такими трудами карьеру не сделаешь.

Существует ли честный путь к успеху? Стоит ли терпеть унижения ради высокой цели? Как выбирать между тем, что правильно, и тем, что легко? Поводов для размышлений в этом фильме — масса. Несмотря на довольно тяжелую атмосферу, кино заставляет задуматься о том, какими путями стоит искать себя и свое предназначение.





Это сегодня уже привычно воспринимать женщин сильными и независимыми, но в фильме речь идет о 1950-х годах. Тогда борьба за права женщин только набирала силу.

Героиня фильма Кэтрин Энн Уотсон становится преподавательницей истории искусств в женском колледже Уэллесли. Там ей предстоит не только обучать непосредственно своему предмету, но и работать с умами юных девушек — внушать им уверенность в себе, готовность проявлять инициативу и брать ответственность на себя. Кэтрин старается донести до учениц, что жизнь не ограничивается только замужеством, что женщина может проявить себя в разных сферах и добиться успеха.

Однако среди руководства колледжа преобладают патриархальные взгляды на роль женщины в этом мире. Да и многие студентки не готовы к такому радикальному взгляду на предназначение. В их рядах возникает резонный вопрос: а что плохого в том, что женщина — домохозяйка и хочет ею быть? Поэтому главной героине предстоит переосмыслить и собственные представления, чтобы найти ответ.

Этот фильм — отличная пища для размышлений. Современной женщине доступно гораздо больше возможностей, но делать выбор между социальными ролями все равно приходится каждой. Поэтому если вы определяетесь с приоритетами, этот фильм хорошо подойдет для эффективной рефлексии.





Элизабет Слоун — лоббист от Бога. Она может продвинуть почти любую инициативу или закон, если в этом заинтересован клиент ее фирмы. Она искусно манипулирует, знает, на какие болевые точки надавить, чтобы добиться своего. При этом все в рамках уголовного права. Успешная карьера, огромные контракты и сильные мира сего — все это легко покоряется воле амбициозной девушки.

Но такой яркой и сильной леди очень легко нажить себе врагов, причем очень влиятельных. И теперь под угрозой уже свобода самой Слоун. И самое время применить все свои таланты и знания, чтобы спастись из расставленной ловушки.

«Вот, значит, какая у меня репутация… Чемпионка по прыжкам через этику?» — таким вопросом задается главная героиня. Она начинает понимать, что ее стремление побеждать часто шло вразрез с человеческими ценностями и даже ее собственными взглядами. Поэтому теперь она готова поменять свой подход и вести дела осмысленно и честно.

Фильм напоминает о том, как важно делать выбор не только в пользу успеха, но и в соответствии с собственными принципами. Иначе принятое решение рано или поздно обернется против вас самих. Картина напоминает — успех становится заслуженным и приятным только тогда, когда не вызывает внутренних противоречий у вас самих.





Анита — дочь мексиканских эмигрантов, живущих на окраине американского города. Девушка явно не вписывается в традиционные стандарты красоты — носит одежду немаленького размера, не увлекается косметикой и довольно скромна в выборе гардероба.

Анита совсем недавно окончила школу, но денег на колледж и дальнейшее образование — нет. Мать Аниты уверена, что главное в жизни женщины — выйти замуж и растить детей. Отец не вмешивается в воспитание дочери. Но у Аниты свои взгляды, она не готова мириться с тем, что семейный очаг — единственное, на что она способна.

Анита начинает шить одежду. Ее целевая аудитория — стройные и модные красотки. Но со временем девушка осознает, что реальные женщины — совсем другие. Настоящие женщины устают, но дерзают, ошибаются, но идут к своей цели. Они любят жизнь, самих себя и, конечно же… всегда в теле!





Эта документалка рассказывает об американской иконе стиля ХХ века, талантливой художнице и бизнес-леди Глории Вандербильт. Она стала вдохновительницей для таких именитых людей как Фрэнк Синатра, Марлон Брандо, Орсон Уэллс, Трумэн Капоте и Сальвадор Дали, Ральф Лорен и Диана фон Фюрстенберг.

Причем рассказать о жизни Глории решил ее сын — журналист Андерсон Купер. Он знает ее не только как светскую львицу и богемную даму, но и как обычную женщину с заботами и бытовыми проблемами. Поэтому вдвойне интересно изучить наследие влиятельной леди через истории из повседневной жизни.

В фильме представлены редкие кадры и видео из личного семейного архива. История охватывает период почти в 100 лет — с самого детства Глории и до глубокой старости. Сын и мать откровенно говорят о прошлом и настоящем, любви и потерях, успехе и трагедиях.

Этот фильм о жизни со вкусом и стилем, о личном и публичном, семейном и общественном. Сколько ролей может заключать в себе женщина? Кажется, десятки и сотни самых разных и ярких.

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