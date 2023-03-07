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Прямые авиарейсы начали курсировать из Москвы в Минск
07.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Теперь на табло вылета в белорусском аэропорту есть прямой рейс Минск – Уфа. За билет в один конец первые пассажиры отдали почти 200 белорусских рублей. Это 5 600 российских. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева узнала подробности.
Российская авиакомпании совершила свой первый рейс в Беларусь. Перелет занял меньше трех часов. А раньше преодолевать расстояние между городами приходилось с пересадками. Это вдвое, а часто и вчетверо, дольше по времени. Гостей в Национальном аэропорту встречали с подарками и хлебом-солью.
Российский суперджет будет доставлять в Беларусь не меньше сотни уфимцев за один рейс. Вылет – каждый понедельник. Сегодня в Минск прилетели 44 человека. В Уфу обратным рейсом отправятся 26 пассажиров.
До 2021 года в Уфу раз в неделю летали самолеты белорусской авиакомпании. Какое-то время
Прямой авиарейс укрепит сотрудничество двух стран. За минувший год товарооборот между регионами вырос на 10%. Самая востребованная сфера – агропромышленный комплекс. Бизнесмены обсуждают и сотрудничество в машино- и станкостроении.
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Раньше преодолевать расстояние между городами приходилось с пересадками.
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