Прямые авиарейсы начали курсировать из Москвы в Минск

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Теперь на табло вылета в белорусском аэропорту есть прямой рейс Минск – Уфа. За билет в один конец первые пассажиры отдали почти 200 белорусских рублей. Это 5 600 российских. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева узнала подробности.

Российская авиакомпании совершила свой первый рейс в Беларусь. Перелет занял меньше трех часов. А раньше преодолевать расстояние между городами приходилось с пересадками. Это вдвое, а часто и вчетверо, дольше по времени. Гостей в Национальном аэропорту встречали с подарками и хлебом-солью.

«Как-то очень давно я была в Витебске. Тогда я добиралась из Москвы автобусом до Витебска, а сейчас такая замечательная возможность. Три часа – и ты уже из Уфы, фактически с Уральских гор, попадаешь сюда, на западные рубежи», – сказала пассажир самолета Ирина Махмутова.

Российский суперджет будет доставлять в Беларусь не меньше сотни уфимцев за один рейс. Вылет – каждый понедельник. Сегодня в Минск прилетели 44 человека. В Уфу обратным рейсом отправятся 26 пассажиров.

«Мы хотим, чтобы этот рейс был универсальным, рассматриваем его в тандеме для всех направлений. То есть им могут воспользоваться и бизнесмены, которые рассматривают Беларусь как перспективное интересное направление для бизнеса, также и туристы. В Беларуси есть, что посмотреть», – отметила советник генерального директора российской авиакомпании Ирина Назаренко.

До 2021 года в Уфу раз в неделю летали самолеты белорусской авиакомпании. Какое-то время количество полетов было даже увеличено до двух. Но позже рейс пропал с табло из-за невысокого спроса. Сейчас все изменилось.

Прямой авиарейс укрепит сотрудничество двух стран. За минувший год товарооборот между регионами вырос на 10%. Самая востребованная сфера – агропромышленный комплекс. Бизнесмены обсуждают и сотрудничество в машино- и станкостроении.