Белоруска вернулась из Америки на родину, чтобы построить деревню будущего

Белоруска Ириана Шиян уехала из Америки и решила, что рядом с самым большим озером Беларуси Нарочь идеальное место для создания деревни будущего, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.
В деревне Шеметово, что в 11 километрах от озера Нарочь, большая стройка. Ветхие хаты превращаются в коттеджи. Здесь будет ретрит-центр, напротив – гостиница. Семь домов и пять участков в деревне принадлежат Ириане Шиян. Она хочет выкупить и остальные избы, чтобы дать новую жизнь Шеметову.
«В Шеметово будет центр взаимодействия. То есть будет домик грибника, домик вязания, домик глины, домик стекла. В этих домиках будет происходить и обучение, и развитие, и производство, и продажа, и мастер-классы, и соединение старых знаний с новыми знаниями», – рассказала автор проекта деревни будущего.
Шеметово, по задумке Ирианы, это как деловой центр Манхеттен в Нью-Йорке. Здесь кипит жизнь, работа, а люди живут рядом – в соседних деревнях, словно в спальных районах. Шиян 16 лет работала в США на разных должностях, создала бизнес – архитектурную компанию. Но американскую мечту девушка сменила на белорусскую.
«Выбор вернуться был осознанным, и я ни одного дня не жалею. Здесь ты можешь ехать на деревню к бабушке, лечь на печку. Там ты это делать не можешь. Там очень много приходится работать. Люди наши возвращаются из Дубая, из Германии и Америки, потому что они устали», – поделилась Ириана.
Ей пишут из многих стран мира. Спрашивают, как приехать в деревню будущего и начать жить на природе. В Шеметово она попала случайно. Промахнулась дорогой, когда ехала на экскурсию. Вековые липы, необычная планировка деревни с площадью посередине покорили сердце девушки.
«Может быть, мужчина бы сел и написал бизнес-план, на что он идет. Женщина идет интуитивно. Я чувствовала, что здесь место творения. Я чувствовала, что она меня зовет, и моя интуиция говорила: иди», – рассказала Ириана.
Этот проект отнюдь не про эффективное вложение денег и финансовый оборот, это история про людей, у которых зажигаются глаза от любимого дела и появляются силы жить.