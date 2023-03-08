Белоруска вернулась из Америки на родину, чтобы построить деревню будущего

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белоруска Ириана Шиян уехала из Америки и решила, что рядом с самым большим озером Беларуси Нарочь идеальное место для создания деревни будущего, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.

В деревне Шеметово, что в 11 километрах от озера Нарочь, большая стройка. Ветхие хаты превращаются в коттеджи. Здесь будет ретрит-центр, напротив – гостиница. Семь домов и пять участков в деревне принадлежат Ириане Шиян. Она хочет выкупить и остальные избы, чтобы дать новую жизнь Шеметову.

«В Шеметово будет центр взаимодействия. То есть будет домик грибника, домик вязания, домик глины, домик стекла. В этих домиках будет происходить и обучение, и развитие, и производство, и продажа, и мастер-классы, и соединение старых знаний с новыми знаниями», – рассказала автор проекта деревни будущего.

Шеметово, по задумке Ирианы, это как деловой центр Манхеттен в Нью-Йорке. Здесь кипит жизнь, работа, а люди живут рядом – в соседних деревнях, словно в спальных районах. Шиян 16 лет работала в США на разных должностях, создала бизнес – архитектурную компанию. Но американскую мечту девушка сменила на белорусскую.