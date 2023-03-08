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Сотрудники ГАИ в Минске поздравили автомобилисток на площади 8 Марта

08.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудники ГАИ в Минске сегодня массово останавливают автомобили. Правда, только те, в которых за рулем женщины. Так инспекторы решили поздравить автоледи с 8 Марта, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Внимание ГАИ с самого утра приковано к минским автомобилисткам. Но сегодня штрафы не выписывают. А удивляют сюрпризами.

Дежурят сотрудники около одного из самых оживленных мест Минска – площади с символичным названием «8 Марта». На заднем сидении этой патрульной машины десятки роз. А у сотрудников особая миссия, останавливают только автоледи.

- Ваши документы. Нина Аркадьевна?

- Да.

- Пройдемте пообщаемся.

Эти слова вводят в ступор многих дам, особенно в свой праздник. Но после проверки документов голос инспектора смягчается, а в руках появляются цветы.

Типы женщин по знакам зодиака:

Кто вы – тургеневская девушка или амазонка?

- С праздником, всего самого лучшего, соблюдайте ПДД и счастливой дороги!

«Когда останавливают, всегда есть напряжение, но когда получаешь от сотрудников такие приятные, вместо штрафов, сюрпризы, приятно», – сказала Алена Афонина.

«У меня была интуиция, что меня могут сегодня поздравить. Я думаю, может, сама погода говорит о том, что ждите, женщины, это ваш праздник!», – поделилась Людмила Дычук.

Этот рейд – особая традиция. Ведь белорусок за рулем становится все больше. И инспекторы уделяют им особое внимания в праздничный день.

«После остановки транспортного средства все реагируют по-разному, не всегда все понимая. Некоторые относятся очень серьезно к этому. Женщины очень ответственные водители в основной массе», – отметил командир спецподразделения по обеспечению дорожной безопасности ГАИ Мингорисполкома Михаил Корниевич.

По статистике, женщины попадают в ДТП в полтора раза реже, чем мужчины. Стараются не лихачить и не подрезать другие автомобили.

Этот день для сотрудников ГАИ тоже своего рода праздник. Ведь сегодня число штрафов минимальное, а подаренных улыбок и настроения – максимальное.



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Теги: Минск
 
 
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По статистике, женщины попадают в ДТП в полтора раза реже, чем мужчины.
 
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