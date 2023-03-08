Сотрудники ГАИ в Минске поздравили автомобилисток на площади 8 Марта

- С праздником, всего самого лучшего, соблюдайте ПДД и счастливой дороги!

«Когда останавливают, всегда есть напряжение, но когда получаешь от сотрудников такие приятные, вместо штрафов, сюрпризы, приятно», – сказала Алена Афонина.

«У меня была интуиция, что меня могут сегодня поздравить. Я думаю, может, сама погода говорит о том, что ждите, женщины, это ваш праздник!», – поделилась Людмила Дычук.

Этот рейд – особая традиция. Ведь белорусок за рулем становится все больше. И инспекторы уделяют им особое внимания в праздничный день.

«После остановки транспортного средства все реагируют по-разному, не всегда все понимая. Некоторые относятся очень серьезно к этому. Женщины очень ответственные водители в основной массе», – отметил командир спецподразделения по обеспечению дорожной безопасности ГАИ Мингорисполкома Михаил Корниевич.

По статистике, женщины попадают в ДТП в полтора раза реже, чем мужчины. Стараются не лихачить и не подрезать другие автомобили.

Этот день для сотрудников ГАИ тоже своего рода праздник. Ведь сегодня число штрафов минимальное, а подаренных улыбок и настроения – максимальное.