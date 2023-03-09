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Открывается Академия Корпоративных Инноваций, где топ-менеджеров научат сотрудничать со стартапами

09.03.2023 18:13 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Открывается Академия Корпоративных Инноваций, где топ-менеджеров научат сотрудничать со стартапами

Весной в Минске стартует новый проект, ориентированный на ТОП-менеджеров - Академия Корпоративных Инноваций. В его рамках менторы научат крупный бизнес эффективно сотрудничать с командами стартапов и в результате получать инновационные решения, способные вывести предприятие на новый уровень.

Академию Корпоративных Инноваций запускает консалтинговая компания CIVITTA и платформа Innovate Belarus. На презентации Академии, которая пройдет 22 марта в формате бизнес-завтрака в Renaissance Minsk Hotel, в качестве спикеров примут участие известные предприниматели и венчурные инвесторы. Семен Злобич, СЕО беларусского офиса CIVITTA, поделится подробностями о программе обучения, менторах и условиях участия в проекте.

Цель Академии – познакомить две заинтересованные стороны -  крупный бизнес и стартапы - и помочь им выстроить сотрудничество на взаимовыгодной основе.

Компании обладают ресурсами, инфраструктурой и экспертизой, которые нужны стартапам. А стартапы способны дать свежий взгляд, энергию, идеи и таланты​. Итогом сотрудничества могут стать самые неожиданные инновационные решения, которые способны выделить бизнес среди конкурентов, вывести или укрепить позицию лидера рынка.

Академия Корпоративных Инноваций предложит участникам не только теоретические знания, но и позволит реализовать инновационные проекты на практике.​ Обучение будет состоять из двух этапов: «Погружение» и «Песочница». На этапе «Погружение» компании получат знания и навыки для дальнейшего развития корпоративных инноваций​. На этапе «Песочница» участники будут решать реальные бизнес-проблемы, взаимодействуя со стартапами и/или реализуя внутренние инициативы. Всё это – при поддержке приглашенных экспертов​.

Узнать больше об Академии Корпоративных Инноваций можно на презентации проекта 22 марта. Участие по обязательной регистрации. Количество мест ограничено.

Регистрируйтесь ниже и получайте приглашение на онлайн или офлайн участие в презентации.

Открывается Академия Корпоративных Инноваций, где топ-менеджеров научат сотрудничать со стартапами

Про бизнес выступает официальным информационным партнером проекта.

 
Теги: Минск
 
 
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Весной в Минске стартует новый проект, ориентированный на ТОП-менеджеров - Академия Корпоративных Инноваций. В его рамках менторы научат крупный бизнес эффективно...
 
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