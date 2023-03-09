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Открывается Академия Корпоративных Инноваций, где топ-менеджеров научат сотрудничать со стартапами
09.03.2023 18:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Весной в Минске стартует новый проект, ориентированный на ТОП-менеджеров - Академия Корпоративных Инноваций. В его рамках менторы научат крупный бизнес эффективно сотрудничать с командами стартапов и в результате получать инновационные решения, способные вывести предприятие на новый уровень.
Академию Корпоративных Инноваций запускает консалтинговая компания CIVITTA и платформа Innovate Belarus. На
Цель Академии – познакомить две заинтересованные стороны - крупный бизнес и стартапы - и помочь им выстроить сотрудничество на взаимовыгодной основе.
Компании обладают ресурсами, инфраструктурой и экспертизой, которые нужны стартапам. А стартапы способны дать свежий взгляд, энергию, идеи и таланты. Итогом сотрудничества могут стать самые неожиданные инновационные решения, которые способны выделить бизнес среди конкурентов, вывести или укрепить позицию лидера рынка.
Академия Корпоративных Инноваций предложит участникам не только теоретические знания, но и позволит реализовать инновационные проекты на практике. Обучение будет состоять из двух этапов: «Погружение» и «Песочница». На этапе «Погружение» компании получат знания и навыки для дальнейшего развития корпоративных инноваций. На этапе «Песочница» участники будут решать реальные бизнес-проблемы, взаимодействуя со стартапами и/или реализуя внутренние инициативы. Всё это – при поддержке приглашенных экспертов.
Узнать больше об Академии Корпоративных Инноваций можно на презентации проекта 22 марта. Участие по
Регистрируйтесь ниже и получайте приглашение на онлайн или офлайн участие в презентации.
Про бизнес выступает официальным информационным партнером проекта.
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Весной в Минске стартует новый проект, ориентированный на ТОП-менеджеров - Академия Корпоративных Инноваций. В его рамках менторы научат крупный бизнес эффективно...
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