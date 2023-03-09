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Погода в СНГ: в Казахстане размыло дороги, в Таджикистане сохраняется лавиноопасная ситуация

09.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве 9 марта прогнозируют небольшой снег, будет облачно с прояснениями и около нуля градусов. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

КАЗАХСТАН

Над Казахстаном сгустился туман, стало прохладнее. По стране на термометрах от минус 4 на востоке до плюс 16 на юге. Солнечную погоду сменили дожди и снегопады с порывистым ветром и гололедом.

Из-за обильных осадков, которых за неделю выпала почти месячная норма, на западе республики «поплыли» улицы. Машины словно катера рассекали гладь на дорогах. За двое суток в Актобе откачали 17 тысяч кубометров талой воды.

А за пределами города потоки сносили автомобили, причем даже большегрузные. В Актюбинской области размыло две дороги. От внешнего мира отрезаны несколько сел.

Восстановительные работы начнут после спада уровня воды, пообещали специалисты. Местными власти и полиция организовали дежурство. Жителей обеспечивают продуктами. В зоне риска подтопления еще четыре дороги. Паводковая ситуация – на особом контроле у акима области.

КЫРГЫЗСТАН

В Бишкеке 9 марта облачно, но тепло, днем воздух прогреется до плюс 18 градусов. Утром было гораздо прохладнее. На рассвете жителям пригорода удалось снять, как туман, спускаясь с ущелья, окутывает столицу. Плотное белое покрывало густым слоем закрыло часть города.

ТАДЖИКИСТАН

Погода радует таджикистанцев: с каждым днем все теплее. В Душанбе в четверг переменная облачность, без осадков и плюс 24. Самое время для прогулок и спорта на свежем воздухе. Но в горы спасатели пока ходить не рекомендуют: в районах республиканского подчинения, на западе Горно-Бадахшанской автономной области и на магистралях Душанбе-Чанак в Согдийской области сохраняется риск схода снежных лавин.

БЕЛАРУСЬ

В Минске небольшой мороз. Столбики термометров опустятся до минус 5. Во многих областях пройдет снег. На дорогах скользко. На юге Беларуси немного теплее – плюс 3. Любители красивых пейзажей открыли сезон сплавов на байдарках по Припяти: река вышла из берегов, разлившись на десятки километров. В это время года Припять называют «морем Геродота».

АРМЕНИЯ

В Ереване плюс 9, облачно, к вечеру синоптики обещают дождь. На севере страны 7 градусов тепла, а ночью температура опустится до минус 4. В столице уже начали готовиться к озеленению парков и скверов. В городском питомнике выращивают однолетние декоративные цветы. Сейчас рассада набирается сил в специальных стаканчиках. Затем ее прямо в таре пересадят в открытый грунт. Так растения легче адаптируются к условиям, а значит, будут долго радовать горожан своим цветением.



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Теги: Минск
 
 
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