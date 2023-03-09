Погода в СНГ: в Казахстане размыло дороги, в Таджикистане сохраняется лавиноопасная ситуация

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве 9 марта прогнозируют небольшой снег, будет облачно с прояснениями и около нуля градусов. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

КАЗАХСТАН

Над Казахстаном сгустился туман, стало прохладнее. По стране на термометрах от минус 4 на востоке до плюс 16 на юге. Солнечную погоду сменили дожди и снегопады с порывистым ветром и гололедом.

Из-за обильных осадков, которых за неделю выпала почти месячная норма, на западе республики «поплыли» улицы. Машины словно катера рассекали гладь на дорогах. За двое суток в Актобе откачали 17 тысяч кубометров талой воды.

А за пределами города потоки сносили автомобили, причем даже большегрузные. В Актюбинской области размыло две дороги. От внешнего мира отрезаны несколько сел.