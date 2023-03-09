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Лукашенко: Беларусь планирует вступить в ШОС до июньского саммита в Дели

09.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь планирует стать полноправным членом ШОС до саммита в Дели. Он пройдет в июне. Пока у Минска статус наблюдателя в организации. Александр Лукашенко встретился с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином.

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Пояснения политолога

«Это быстрый темп, серьезный темп. Но если вы нас поддержите, это будет хороший опыт для других. Тем более, господин генеральный секретарь, будучи наблюдателем, мы серьезно готовились к вступлению в Шанхайскую организацию сотрудничества. Поэтому мы однозначно сможем по срокам уложиться до июня. До того момента, как в Дели мы снова встретимся. Наши цели вы знаете. Наши возможности также известны всем членам ШОС», – отметил Лукашенко.

Заявку Беларуси о вступлении в ШОС рассмотрели и утвердили всего за два с половиной месяца. Решение о начале процедуры подписали в сентябре прошлого года на саммите в Самарканде.

«Это было беспрецедентно по скорости принятия решения, что говорит о взаимном доверии между государствами-членами ШОС. Белорусская сторона разделяет ценности и принципы организации. И на протяжении многих лет в качестве наблюдателя играла очень важную роль в сотрудничестве с ШОС», – сказал Чжан Мин.

На страны ШОС у Беларуси приходится более 70% товарооборота.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси встретился с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином.
 
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