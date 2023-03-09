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Лукашенко: Беларусь планирует вступить в ШОС до июньского саммита в Дели
09.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь планирует стать полноправным членом
«Это быстрый темп, серьезный темп. Но если вы нас поддержите, это будет хороший опыт для других. Тем более, господин генеральный секретарь, будучи наблюдателем, мы серьезно готовились к вступлению в Шанхайскую организацию сотрудничества. Поэтому мы однозначно сможем по срокам уложиться до июня. До того момента, как в Дели мы снова встретимся. Наши цели вы знаете. Наши возможности также известны всем членам ШОС», – отметил Лукашенко.
Заявку Беларуси о вступлении в ШОС рассмотрели и утвердили всего за два с половиной месяца. Решение о начале процедуры подписали в сентябре прошлого года на саммите в Самарканде.
«Это было беспрецедентно по скорости принятия решения, что говорит о взаимном доверии между государствами-членами ШОС. Белорусская сторона разделяет ценности и принципы организации. И на протяжении многих лет в качестве наблюдателя играла очень важную роль в сотрудничестве с ШОС», – сказал Чжан Мин.
На страны ШОС у Беларуси приходится более 70% товарооборота.
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Президент Беларуси встретился с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином.
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