Лукашенко: Беларусь планирует вступить в ШОС до июньского саммита в Дели

«Это быстрый темп, серьезный темп. Но если вы нас поддержите, это будет хороший опыт для других. Тем более, господин генеральный секретарь, будучи наблюдателем, мы серьезно готовились к вступлению в Шанхайскую организацию сотрудничества. Поэтому мы однозначно сможем по срокам уложиться до июня. До того момента, как в Дели мы снова встретимся. Наши цели вы знаете. Наши возможности также известны всем членам ШОС», – отметил Лукашенко.

Заявку Беларуси о вступлении в ШОС рассмотрели и утвердили всего за два с половиной месяца. Решение о начале процедуры подписали в сентябре прошлого года на саммите в Самарканде.

«Это было беспрецедентно по скорости принятия решения, что говорит о взаимном доверии между государствами-членами ШОС. Белорусская сторона разделяет ценности и принципы организации. И на протяжении многих лет в качестве наблюдателя играла очень важную роль в сотрудничестве с ШОС», – сказал Чжан Мин.

На страны ШОС у Беларуси приходится более 70% товарооборота.