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Сборная Беларуси по боксу готовится к чемпионату мира
10.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусская женская сборная по боксу проводит финальные тренировки перед чемпионатом мира. Турнир стартует в столице Индии 15 марта. Как проходит подготовка, узнала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Такие нагрузки осилит далеко не каждый мужчина. А вот для Арины Данильчик это только разминка. Занятия каждый день по несколько раз. Времени мало, а набрать форму нужно быстро. На кону – не только борьба за звание чемпиона мира, но и путевки на Олимпийские игры.
Прошедший год для белорусских спортсменок выдался непростым. Допуск к международным стартам был закрыт. Выручали внутренние соревнования плюс спарринги с российскими соперницами, которые оказались в такой же ситуации.
Впереди – самый главный старт сезона, женский чемпионат мира. Беларусь на нем представят шесть спортсменок. Это лучшая возможность показать миру, что прошедший год не прошел даром, и белорусский бокс – по-прежнему на высоком уровне.
Женский чемпионат мира стартует в Индии уже через несколько дней. А в мае за звание сильнейших боксеров на планете вступят мужчины. Турнир состоится в Ташкенте.
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Турнир стартует в столице Индии 15 марта.
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