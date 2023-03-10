Сборная Беларуси по боксу готовится к чемпионату мира

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская женская сборная по боксу проводит финальные тренировки перед чемпионатом мира. Турнир стартует в столице Индии 15 марта. Как проходит подготовка, узнала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Такие нагрузки осилит далеко не каждый мужчина. А вот для Арины Данильчик это только разминка. Занятия каждый день по несколько раз. Времени мало, а набрать форму нужно быстро. На кону – не только борьба за звание чемпиона мира, но и путевки на Олимпийские игры.

«Сейчас заключительный этап подготовки. Нарабатываем свои фирменные комбинации, которые хотим показать, и настраиваемся психологически, ментально. Что-то новенькое мы со старшим тренером совместно разработали, и все покажем уже соперницам на ринге», – рассказывает член национальной команды Беларуси по боксу Арина Данильчик.

Прошедший год для белорусских спортсменок выдался непростым. Допуск к международным стартам был закрыт. Выручали внутренние соревнования плюс спарринги с российскими соперницами, которые оказались в такой же ситуации.

«Российская сборная – одна из ведущих команд, и хорошо, что есть такая возможность присутствовать на сборах. Это неоценимый опыт. Потому что, знаете, когда спарринг-партнеры не меняются, спортсмены застаиваются. А Россия большая, там разные школы, это большое разнообразие», – подчеркивает старший тренер женской национальной команды Беларуси по боксу Василий Сорговицкий.

Впереди – самый главный старт сезона, женский чемпионат мира. Беларусь на нем представят шесть спортсменок. Это лучшая возможность показать миру, что прошедший год не прошел даром, и белорусский бокс – по-прежнему на высоком уровне.

«Мы делаем для этого максимум. Бережем их, но и делаем все, чтобы они в оптимальной форме подошли к соревнованиям. Конечно, будет тяжело боксировать, но девчонки готовы», – уверен главный тренер сборной Беларуси по боксу Магомед Арипгаджиев.

Женский чемпионат мира стартует в Индии уже через несколько дней. А в мае за звание сильнейших боксеров на планете вступят мужчины. Турнир состоится в Ташкенте.