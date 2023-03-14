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БИЗНЕС-КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНВЕСТИЦИИ В БЕЛАРУСЬ: ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И ЛОГИСТИКА»
14.03.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
20 АПРЕЛЯ консалтинговая компания ASER при поддержке Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации организует конференцию «Инвестиции в Беларусь: высокие технологии, импортозамещение и логистика». Партнёрами мероприятия выступят Китайско-Белорусский индустриальный парк Великий камень, юридическая группа REVERA и международная логистическая компания RTL Alliance.
Мероприятие направлено на тех, кто планирует реализацию инвестиционных проектов в сфере импортозамещения и высоких технологий, а также заинтересован в белорусской логистической инфраструктуре.
На конференции будут обсуждаться вопросы инвестиционного сотрудничества российского и белорусского бизнеса, а также:
- возможности локализации инвестиционных проектов;
- инструменты финансирования инвестиционных проектов;
- строительство логистических и производственных объектов;
- построение логистических цепочек и др.
Мероприятие будет открыто Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации Крутым Дмитрием Николаевичем. Спикерами выступят эксперты в сфере инвестиций, финансов, строительства и логистики из Беларуси и России.
Участие бесплатное, но по предварительной регистрации, т.к. количество мест ограничено.
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20 АПРЕЛЯ консалтинговая компания ASER при поддержке Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации организует конференцию «Инвестиции в Беларусь: высокие...
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