БИЗНЕС-КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНВЕСТИЦИИ В БЕЛАРУСЬ: ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И ЛОГИСТИКА»

Источник материала: ProBusiness

20 АПРЕЛЯ консалтинговая компания ASER при поддержке Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации организует конференцию «Инвестиции в Беларусь: высокие технологии, импортозамещение и логистика». Партнёрами мероприятия выступят Китайско-Белорусский индустриальный парк Великий камень, юридическая группа REVERA и международная логистическая компания RTL Alliance.

Мероприятие направлено на тех, кто планирует реализацию инвестиционных проектов в сфере импортозамещения и высоких технологий, а также заинтересован в белорусской логистической инфраструктуре.

На конференции будут обсуждаться вопросы инвестиционного сотрудничества российского и белорусского бизнеса, а также:

- возможности локализации инвестиционных проектов;

- инструменты финансирования инвестиционных проектов;

- строительство логистических и производственных объектов;

- построение логистических цепочек и др.

Мероприятие будет открыто Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации Крутым Дмитрием Николаевичем. Спикерами выступят эксперты в сфере инвестиций, финансов, строительства и логистики из Беларуси и России.

Участие бесплатное, но по предварительной регистрации, т.к. количество мест ограничено.