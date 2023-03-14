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О чем пишут мировые СМИ: смертоносный ураган «Фредди» и возобновление выдачи виз в Китае
14.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Больше ста человек погибли в Мозамбике и Малави в результате урагана «Фредди». Десятки людей получили ранения, сообщает
Китай возобновит выдачу всех типов виз со среды, 15 марта. Страна снова откроется для иностранных туристов впервые за последние три года, сообщает
Представительницы Туркменистана впервые примут участие в чемпионате мира по боксу среди женщин. Спортсменка Гульзада Джоракулиева выступит в весовой категории до 66 кг, сообщает
В Кыргызстане приняли программу поддержки бизнеса на ближайшие три года. Она предусматривает сокращение налоговых проверок и цифровизацию таможенной инфраструктуры, обеспечивает защиту прав на интеллектуальную собственность, сообщает
Минск и Тегеран возобновят прямое авиасообщение. Рейсы между Беларусью и Ираном стартуют с 26 марта, сообщает
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Свыше ста человек стали жертвами урагана «Фредди» в Малави и Мозамбике. Китай возобновляет выдачу всех типов виз.
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