О чем пишут мировые СМИ: смертоносный ураган «Фредди» и возобновление выдачи виз в Китае

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Больше ста человек погибли в Мозамбике и Малави в результате урагана «Фредди». Десятки людей получили ранения, сообщает The Guardian . «Фредди» обрушивается на юг Африки во второй раз за прошедший месяц. По данным ВМО, это один из сильнейших штормов, когда-либо зарегистрированных в южном полушарии, также он может быть признан самым продолжительным тропическим циклоном в истории. Власти опасаются, что количество жертв может возрасти, потому что с некоторыми районами до сих пор нет связи. Кроме того, стихийное бедствие усложнит борьбу со вспышкой холеры в Малави.

Китай возобновит выдачу всех типов виз со среды, 15 марта. Страна снова откроется для иностранных туристов впервые за последние три года, сообщает Reuters . Визы, выданные до 28 марта 2020 года, также остаются действительными. Для ряда путешественников возобновится безвизовый въезд. Власти полагают, что такие меры будут способствовать возрождению туристического сектора и окажут благотворный эффект на экономику. Ранее в январе Китай отменил карантинные требования для прибывающих путешественников.

Представительницы Туркменистана впервые примут участие в чемпионате мира по боксу среди женщин. Спортсменка Гульзада Джоракулиева выступит в весовой категории до 66 кг, сообщает Turkmenportal . Ранее она представляла страну в международных соревнованиях по кикбоксингу. Турнир по боксу состоится 14-26 марта в Нью-Дели (Индия).

В Кыргызстане приняли программу поддержки бизнеса на ближайшие три года. Она предусматривает сокращение налоговых проверок и цифровизацию таможенной инфраструктуры, обеспечивает защиту прав на интеллектуальную собственность, сообщает 24.kg . Также одна из целей программы – к 2026 году повысить место страны в рейтинге лучших стран для женщин-предпринимателей и увеличить число самозанятых в регионах. Финансирование и реализацию проектов по стандартам ESG в сферах строительства, транспорта, энергетики и финансов повысят в полтора раза.