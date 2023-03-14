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О чем пишут мировые СМИ: смертоносный ураган «Фредди» и возобновление выдачи виз в Китае

14.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Больше ста человек погибли в Мозамбике и Малави в результате урагана «Фредди». Десятки людей получили ранения, сообщает The Guardian. «Фредди» обрушивается на юг Африки во второй раз за прошедший месяц. По данным ВМО, это один из сильнейших штормов, когда-либо зарегистрированных в южном полушарии, также он может быть признан самым продолжительным тропическим циклоном в истории. Власти опасаются, что количество жертв может возрасти, потому что с некоторыми районами до сих пор нет связи. Кроме того, стихийное бедствие усложнит борьбу со вспышкой холеры в Малави.

Китай возобновит выдачу всех типов виз со среды, 15 марта. Страна снова откроется для иностранных туристов впервые за последние три года, сообщает Reuters. Визы, выданные до 28 марта 2020 года, также остаются действительными. Для ряда путешественников возобновится безвизовый въезд. Власти полагают, что такие меры будут способствовать возрождению туристического сектора и окажут благотворный эффект на экономику. Ранее в январе Китай отменил карантинные требования для прибывающих путешественников.

Представительницы Туркменистана впервые примут участие в чемпионате мира по боксу среди женщин. Спортсменка Гульзада Джоракулиева выступит в весовой категории до 66 кг, сообщает Turkmenportal. Ранее она представляла страну в международных соревнованиях по кикбоксингу. Турнир по боксу состоится 14-26 марта в Нью-Дели (Индия).

В Кыргызстане приняли программу поддержки бизнеса на ближайшие три года. Она предусматривает сокращение налоговых проверок и цифровизацию таможенной инфраструктуры, обеспечивает защиту прав на интеллектуальную собственность, сообщает 24.kg. Также одна из целей программы – к 2026 году повысить место страны в рейтинге лучших стран для женщин-предпринимателей и увеличить число самозанятых в регионах. Финансирование и реализацию проектов по стандартам ESG в сферах строительства, транспорта, энергетики и финансов повысят в полтора раза.

Минск и Тегеран возобновят прямое авиасообщение. Рейсы между Беларусью и Ираном стартуют с 26 марта, сообщает БелТА. Перевозчиком выступит компания Mahan Air. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю. Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко отметил, что возобновление авиасообщения будет способствовать развитию «человеческих и бизнес-контактов».



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Теги: Минск
 
 
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Свыше ста человек стали жертвами урагана «Фредди» в Малави и Мозамбике. Китай возобновляет выдачу всех типов виз.
 
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