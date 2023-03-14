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В Беларуси в преддверии Дня Конституции школьникам вручили паспорта
14.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Акция «Мы – граждане Беларуси!» стартовала в Минске, она приурочена ко Дню Конституции, который отмечают 15 марта, передает «МИР 24».
По традиции в честь праздника 14-летним девушкам и юношам
«Я этого момента очень ждал. Я давно себе ставил цель получить паспорт именно в торжественной обстановке, для этого пришлось постараться. Я очень впечатлен. Мероприятие красочное, яркое, запоминающееся. По-моему, этот момент жизни у меня в памяти останется навсегда», – отметил учащийся СШ №4 г. Червеня Минской области Илья Неборский.
Акция «Мы – граждане Беларуси!» продлится до середины марта и пройдет во всех регионах страны.
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Церемония прошла в здании Конституционного суда, куда пригласили школьников со всей страны.
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