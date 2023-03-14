В Беларуси в преддверии Дня Конституции школьникам вручили паспорта

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Акция «Мы – граждане Беларуси!» стартовала в Минске, она приурочена ко Дню Конституции, который отмечают 15 марта, передает «МИР 24».

По традиции в честь праздника 14-летним девушкам и юношам вручили паспорта . Церемония прошла в здании Конституционного суда, куда пригласили школьников со всей страны. На этот раз среди отобранных – отличники, участники Олимпиад и творческих конкурсов. Помимо паспорта им также вручили подарки – флаг и Конституцию страны.

«В обновленной Конституции Республики Беларусь понятие «долг» наполнено новым ожиданием – сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа, патриотизм является долгом каждого гражданина Республики Беларусь», – рассказал председатель Конституционного Суда Республики Беларусь Петр Миклашевич.

«Я этого момента очень ждал. Я давно себе ставил цель получить паспорт именно в торжественной обстановке, для этого пришлось постараться. Я очень впечатлен. Мероприятие красочное, яркое, запоминающееся. По-моему, этот момент жизни у меня в памяти останется навсегда», – отметил учащийся СШ №4 г. Червеня Минской области Илья Неборский.

Акция «Мы – граждане Беларуси!» продлится до середины марта и пройдет во всех регионах страны.