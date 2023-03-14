Дополнительная прибыль или ответственность в бизнесе — как определить границы?

Источник материала: ProBusiness





Иногда бизнесу приходится делать непростой выбор: получить дополнительную прибыль или сохранить социальную ответственность и репутацию. Не всегда решение очевидно и дается легко. Белорусский букмекер FONBET , например, решил дать пользователям возможность ограничивать себя и не тратить больше, чем они изначально готовы. «Так поступает взрослый бизнес» — уверены в компании. Узнали, почему такое решение необходимо принимать всем зрелым компаниям.

FONBET — это букмекерская компания, которая работает на рынке Беларуси с 2020 года. Компания предлагает своим клиентам ставки на спорт и доступ к онлайн-казино. Это легальный букмекер, который в 2020 запустил беттинг-направление, в апреле 2022 — гемблинг.

Несмотря на юный возраст, компания уже предприняла ряд взрослых шагов, которые могут показаться удивительными для сферы гемблинга и явно выделяют компанию на фоне конкурентов. FONBET на протяжении своего развития и становления делал шаги по внедрению комплекса мер, ориентированных на обеспечение здорового подхода к игре на деньги. Они направлены на сохранение холодного рассудка в азартных играх и противостояние игровой зависимости.

Главный козырь компании FONBET в отношении ответственной игры — возможность ограничить себя на сайте букмекера FONBET.BY. Т.е. пользователь может определить сумму, которую готов потратить на игру, а также время, которое позволяет себе проводить за азартным увлечением. Достаточно зафиксировать все это на сайте в профиле, а дальше — наслаждаться игрой.

Система просто запретит клиенту продолжать играть, когда он исчерпает лимиты, которые сам себе установил. Причем, оперативно снять свои же запреты не получится. Установить новые ограничения возможно только после того, как закончатся зафиксированные ранее.

— Случается, что мы получаем запросы от граждан с просьбой снять лимиты, которые они сами себе и установили на сайте. Политика компании запрещает осуществлять подобные действия. И это логично. Мы понимаем, что первоначальное ограничение — это осознанный выбор клиента. И мы уважаем его решение, — комментирует Екатерина Зырко, начальник юридического отдела компании FONBET.

На главной странице сайта FONBET.BY находится ссылка на раздел «ответственная игра», где собрана вся необходимая информация, которая может помочь клиенту контролировать себя.

Первое предложение, которое клиент видит, когда переходит в раздел: «Ответственная игра является важной частью политики обслуживания клиентов в FONBET». Информация о том, что букмекерская игра — это развлечение, которое не является способом заработка денег, требует соблюдения чувства меры и предполагает трату только имеющейся у клиента суммы денег, неоднократно подчеркивается букмекером.

На сайте букмекер также рассказывает о возможности самоограничить себя, не только играя у FONBET, но и в любом игорном заведении. Для этого нужно войти в любое казино и написать заявление по предоставленному образцу. Система устроена таким образом, что на время от 6 месяцев до 3 лет, на усмотрение заявителя, он может лишить себя возможности играть. И этот запрет будет действовать во всех игорных заведениях Беларуси.

Такая система самоконтроля была разработана в Беларуси и не имеет аналогов в СНГ. Ее механизмы предусмотрены Положением об осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 10 января 2005 г. N 9.

Большое значение компания уделяет и возрасту клиента, строго следуя белорусскому законодательству. К игре не допускаются лица, не достигшие 21 года. Для того, чтобы начать играть с букмекером, клиент должен не просто предоставить паспортные данные, а загрузить фотографии страниц документа и предоставить селфи с паспортом.

FONBET не скрывает от своих клиентов потенциальный риск развития лудомании. Компания предлагает посетителям сайта пройти тест из десяти вопросов и удостовериться в отсутствии у себя игровой зависимости. А также предостерегает о том, что если клиент хотя бы на пять из предложенных десяти вопросов ответил утвердительно, то велика вероятность, что он уже страдает от недуга. Кроме того, на сайте букмекера размещен список организаций, оказывающих помощь по всей Беларуси при развитии зависимости от азартных игр .

Философия, которой придерживается букмекерская компания FONBET, и которую стремится популяризировать, заключается в том, что азартная игра — это не только приятный досуг и интересное времяпровождение, но и ответственность, которую в первую очередь несет сам игрок. А букмекерская компания предоставляет ему все инструменты, позволяющие себя контролировать.



