|
Юным белорусам в День Конституции вручили первые паспорта
16.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Патриотизм и любовь к родине начинаются с семьи. Об этом заявил глава Администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко. В День Конституции страны, он традиционно вручил
Паспорт получили 20 юношей и девушек, все отличники и активисты. Вместе с главным документом им в качестве подарка вручили флаг Беларуси, памятную открытку и обновленную Конституцию. Глава Администрации президента отметил, что с первым документом школьники обретают не только права, но и обязанности, в том числе и ответственность перед страной.
Вручение паспортов в День Конституции уже стало традицией в Беларуси. Свой первый паспорт получили больше трех тысяч школьников по всей стране.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свой первый паспорт получили больше трех тысяч школьников по всей стране.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)