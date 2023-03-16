Юным белорусам в День Конституции вручили первые паспорта

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Патриотизм и любовь к родине начинаются с семьи. Об этом заявил глава Администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко. В День Конституции страны, он традиционно вручил первые паспорта юным белорусам , передает «МИР 24».

«Это не просто документ. Это событие в жизни каждого человека, когда парень, девушка получают паспорт, это шаг во взрослую жизнь. Начало становления человека, его дальнейшего развития уже как личности, как человека, который стоит на выборе жизненного пути, перед выбором профессии», – сказал Сергеенко.

Паспорт получили 20 юношей и девушек, все отличники и активисты. Вместе с главным документом им в качестве подарка вручили флаг Беларуси, памятную открытку и обновленную Конституцию. Глава Администрации президента отметил, что с первым документом школьники обретают не только права, но и обязанности, в том числе и ответственность перед страной.

Вручение паспортов в День Конституции уже стало традицией в Беларуси. Свой первый паспорт получили больше трех тысяч школьников по всей стране.