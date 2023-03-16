ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Юным белорусам в День Конституции вручили первые паспорта

16.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Патриотизм и любовь к родине начинаются с семьи. Об этом заявил глава Администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко. В День Конституции страны, он традиционно вручил первые паспорта юным белорусам, передает «МИР 24».

«Это не просто документ. Это событие в жизни каждого человека, когда парень, девушка получают паспорт, это шаг во взрослую жизнь. Начало становления человека, его дальнейшего развития уже как личности, как человека, который стоит на выборе жизненного пути, перед выбором профессии», – сказал Сергеенко.

Паспорт получили 20 юношей и девушек, все отличники и активисты. Вместе с главным документом им в качестве подарка вручили флаг Беларуси, памятную открытку и обновленную Конституцию. Глава Администрации президента отметил, что с первым документом школьники обретают не только права, но и обязанности, в том числе и ответственность перед страной.

Вручение паспортов в День Конституции уже стало традицией в Беларуси. Свой первый паспорт получили больше трех тысяч школьников по всей стране.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свой первый паспорт получили больше трех тысяч школьников по всей стране.
 
Новости дня
Новости разные
 
Обновленной Конституции Беларуси – год: история народного закона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика