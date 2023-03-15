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Обновленной Конституции Беларуси – год: история народного закона
15.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
День Конституции отмечают в Беларуси. Уже год как страна живет по обновленному основному закону. Изменения и дополнения коснулись почти всех сфер – от политической до социальной. Корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко вспомнила историю главного документа страны.
«Учитывался опыт таких стран, как Соединенные Штаты Америки, Дания, Франция, других европейских государств. Особое значение имела российская Конституция 1993 года. Фактически, основываясь на тех моментах, которые были учтены в ней, и формировалась наша Конституция», – пояснил старший научный сотрудник Музея современной белорусской государственности Виталий Журавский.
Основной закон прошел через четыре референдума и каждый раз был зеркалом изменений в стране. Сегодня экскурсия об истории Конституции может заменить школьникам урок обществоведения.
О последних нововведениях в Конституцию президент впервые упомянул в 2016-м. Спустя шесть лет прошел референдум. Большинство проголосовало «за» поправки.
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Изменения и дополнения коснулись почти всех сфер – от политической до социальной.
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