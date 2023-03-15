Обновленной Конституции Беларуси – год: история народного закона

«Учитывался опыт таких стран, как Соединенные Штаты Америки, Дания, Франция, других европейских государств. Особое значение имела российская Конституция 1993 года. Фактически, основываясь на тех моментах, которые были учтены в ней, и формировалась наша Конституция», – пояснил старший научный сотрудник Музея современной белорусской государственности Виталий Журавский.

Основной закон прошел через четыре референдума и каждый раз был зеркалом изменений в стране. Сегодня экскурсия об истории Конституции может заменить школьникам урок обществоведения.

«Еще в прошлом году мы обсуждали изменения с учителем на уроках обществоведения. На референдуме были наши родители и вообще все население. Мы пришли к выводу, что это действительно правильно», – рассказала школьница Дарья Шатило.