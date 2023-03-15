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Обновленной Конституции Беларуси – год: история народного закона

15.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

День Конституции отмечают в Беларуси. Уже год как страна живет по обновленному основному закону. Изменения и дополнения коснулись почти всех сфер – от политической до социальной. Корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко вспомнила историю главного документа страны.

Это решение последнего референдума Беларуси по Конституции. Документ оригинальный. Держать его можно только в белых перчатках. На первой странице – подпись президента. Внутри – изменения и дополнения в Конституцию.

Глава администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко:

У нас остается сильная президентская республика
По обновленному закону страна живет уже год. Изменения разрабатывали всей страной, как и 29 лет назад, когда в суверенной Беларуси появилась первая Конституция.

«Учитывался опыт таких стран, как Соединенные Штаты Америки, Дания, Франция, других европейских государств. Особое значение имела российская Конституция 1993 года. Фактически, основываясь на тех моментах, которые были учтены в ней, и формировалась наша Конституция», – пояснил старший научный сотрудник Музея современной белорусской государственности Виталий Журавский.

Основной закон прошел через четыре референдума и каждый раз был зеркалом изменений в стране. Сегодня экскурсия об истории Конституции может заменить школьникам урок обществоведения.

«Еще в прошлом году мы обсуждали изменения с учителем на уроках обществоведения. На референдуме были наши родители и вообще все население. Мы пришли к выводу, что это действительно правильно», – рассказала школьница Дарья Шатило.

О последних нововведениях в Конституцию президент впервые упомянул в 2016-м. Спустя шесть лет прошел референдум. Большинство проголосовало «за» поправки.

Обновленная Конституция «потяжелела» на одну дополнительную главу и 11 статей. Год назад за три дня в типографии напечатали 50 тысяч экземпляров документа. Это был самый большой тираж одномоментной печати основного закона страны.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане 30 апреля пройдет референдум по новой Конституции. В редакцию основного закона страны внесен пункт об увеличении срока президентских полномочий с пяти до семи лет. Этот вариант Конституции позволит Шавкату Мирзиееву избираться в третий раз.



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Изменения и дополнения коснулись почти всех сфер – от политической до социальной.
 
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