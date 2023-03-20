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Комитет госконтроля Беларуси обозначил основные приоритеты в работе

20.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Экономия госбюджета, контроль за ценами и защита интересов граждан. Вот основные приоритеты в работе Госконтроля Беларуси. Об этом говорили на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, передает «МИР 24».

Под контролем все отрасли экономики и социальной сферы. К примеру, в этом году из-за завышений цен закрыли девять торговых объектов. Но основной приоритет – целевое расходование бюджета. Глава Комитета Василий Герасимов отметил, что проверки ужесточатся. Недостаточно проработанные проекты прекратят финансировать и переведут на внебюджетные средства. В прошлом году так удалось сэкономить 580 миллионов белорусских рублей. Это 15,5 миллиардов российских.

«Спрос будет с этого самый жесткий. К сожалению, еще не все рачительно относятся к государственным средствам, и мы вышли с инициативой введения ответственности за рациональное, эффективное использование государственных средств. Есть масса других вопросов, сейчас мы занимаемся ценами на лекарственные средства», – рассказал председатель Комитета государственного контроля Беларуси Василий Герасимов.

Для медицинских препаратов снова введут референтные цены, как в доковидный период. А значит, они станут дешевле и доступнее. Решают вопрос и с долгостроями. Их число за два года снизилось на 70%. Также в Госконтроль Беларуси граждане часто обращаются по поводу завышения цен и работы сотовых операторов.



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Под контролем все отрасли экономики и социальной сферы. К примеру, в этом году из-за завышений цен закрыли девять торговых объектов.
 
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