|
Комитет госконтроля Беларуси обозначил основные приоритеты в работе
20.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Экономия госбюджета, контроль за ценами и защита интересов граждан. Вот основные приоритеты в работе Госконтроля Беларуси. Об этом говорили на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, передает «МИР 24».
Под контролем все отрасли экономики и социальной сферы. К примеру, в этом году из-за завышений цен закрыли девять торговых объектов. Но основной приоритет – целевое расходование бюджета. Глава Комитета Василий Герасимов отметил, что проверки ужесточатся. Недостаточно проработанные проекты прекратят финансировать и переведут на внебюджетные средства. В прошлом году так удалось сэкономить 580 миллионов белорусских рублей. Это 15,5 миллиардов российских.
Для медицинских препаратов снова введут референтные цены, как в доковидный период. А значит, они станут дешевле и доступнее. Решают вопрос и с долгостроями. Их число за два года снизилось на 70%. Также в Госконтроль Беларуси граждане часто обращаются по поводу завышения цен и работы сотовых операторов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под контролем все отрасли экономики и социальной сферы. К примеру, в этом году из-за завышений цен закрыли девять торговых объектов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)