Лукашенко обсудил с президентом НОК Беларуси состояние спорта в стране

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Состояние белорусского спорта на фоне Олимпиады следующего года обсудили сегодня Александр Лукашенко и президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко, передает «МИР 24».

Несмотря на то что многие атлеты лишены возможности выступать из-за западных санкций, команды продолжают готовиться к Олимпийским играм. Над решением проблемы с допуском спортсменов работают государственные органы и общественные организации.