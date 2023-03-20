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Лукашенко обсудил с президентом НОК Беларуси состояние спорта в стране

20.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Состояние белорусского спорта на фоне Олимпиады следующего года обсудили сегодня Александр Лукашенко и президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко, передает «МИР 24».

Несмотря на то что многие атлеты лишены возможности выступать из-за западных санкций, команды продолжают готовиться к Олимпийским играм. Над решением проблемы с допуском спортсменов работают государственные органы и общественные организации.

Еще одной темой встречи стала подготовка ко Вторым играм стран Содружества. Они пройдут в Беларуси в августе.



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Несмотря на то что многие атлеты лишены возможности выступать из-за западных санкций, команды продолжают готовиться к Олимпийским играм.
 
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