|
Лукашенко обсудил с президентом НОК Беларуси состояние спорта в стране
20.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Состояние белорусского спорта на фоне Олимпиады следующего года обсудили сегодня Александр Лукашенко и президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко, передает «МИР 24».
Несмотря на то что многие атлеты лишены возможности выступать из-за западных санкций, команды продолжают готовиться к Олимпийским играм. Над решением проблемы с допуском спортсменов работают государственные органы и общественные организации.
Еще одной темой встречи стала подготовка ко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на то что многие атлеты лишены возможности выступать из-за западных санкций, команды продолжают готовиться к Олимпийским играм.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)