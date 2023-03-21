Источник материала: Mir24.TV Belarus

Акцент на сельском хозяйстве. Александр Лукашенко встретился с главой Калмыкии Бату Хасиковым. Сотрудничество между Минском и Элистой должно перейти от разовых торговых сделок к долгосрочным контрактам, передает «МИР 24».



Президент предложил увеличивать поставки белорусской продукции в регион, а также обратить внимание на отечественные наработки в аграрной сфере, перерабатывающей промышленности, строительстве.

«Уверен, что настоящий экономический прорыв у нас впереди. Выражаясь спортивным языком, наш нынешний товарооборот – это даже не первая попытка, а разминка перед этой первой попыткой. Для вашего региона у нас очень много продукции – от машиностроения до строительства, IT, фармацевтики, высокотехнологичного транспорта. Интерес должен быть, как я понимаю, у вас к Беларуси большой. Мы готовы на это отвечать в том плане, в том объеме, как это нужно будет для вас», – отметил Александр Лукашенко.

Минск готов сотрудничать с Элистой и в сфере спорта. Это касается и инфраструктуры, и совместной подготовки атлетов. Но основной акцент планируется сделать на сельском хозяйстве. В Калмыкии активно развивается животноводство и растениеводство.

«Для этого чтобы это делать эффективно, нужна сельхозтехника. Так сложилось, что у нас две трети сельхозтехники является техникой, произведенной в Республике Беларусь. Остро стоит задача по модернизации нашей сельхозтехники и, соответственно, обеспечении системы обслуживания», – заявил глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.

Также Александр Лукашенко предложил проработать вопрос прямого авиасообщения между Минском и Элистой.