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Лукашенко предложил проработать вопрос прямого авиасообщения между Минском и Элистой
21.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Акцент на сельском хозяйстве. Александр Лукашенко встретился с главой Калмыкии Бату Хасиковым. Сотрудничество между Минском и Элистой должно перейти от разовых торговых сделок к долгосрочным контрактам, передает «МИР 24».
Минск готов
«Для этого чтобы это делать эффективно, нужна сельхозтехника. Так сложилось, что у нас две трети сельхозтехники является техникой, произведенной в Республике Беларусь. Остро стоит задача по модернизации нашей сельхозтехники и, соответственно, обеспечении системы обслуживания», – заявил глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.
Также Александр Лукашенко предложил проработать вопрос прямого авиасообщения между Минском и Элистой.
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Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с главой Калмыкии Бату Хасиковым.
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