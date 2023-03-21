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«Сработали блестяще»: Лукашенко оценил контртеррористическую операцию в Гродно
21.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко рассказал подробности недавней контртеррористической операции спецслужб в Гродно. В ходе задержания подозреваемый в терроризме
«Спецслужбы сработали блестяще. Изъят целый арсенал оружия и взрывчатки, предназначавшийся для громких терактов в отношении граждан и должностных лиц государственных органов. Молодцы наши ребята – при такой острой ситуации, когда со стороны террористов применялись гранаты и оружие, не погиб ни один сотрудник группы «Альфа». Хорошая операция, хорошая работа», – сказал президент.
Детали операции обсудили на совещании с силовым блоком страны. Говорили и о национальной безопасности в целом. Александр Лукашенко поручил обратить пристальное внимание как на внешние угрозы, так и на внутренние. И наладить дисциплину в военных структурах. Президент потребовал также усилить борьбу с криминалом.
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В ходе задержания подозреваемый в терроризме оказал сопротивление и был ликвидирован.
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