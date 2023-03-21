«Сработали блестяще»: Лукашенко оценил контртеррористическую операцию в Гродно

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко рассказал подробности недавней контртеррористической операции спецслужб в Гродно. В ходе задержания подозреваемый в терроризме оказал сопротивление и был ликвидирован . Президент отметил профессионализм силовиков, передает «МИР 24».

«Спецслужбы сработали блестяще. Изъят целый арсенал оружия и взрывчатки, предназначавшийся для громких терактов в отношении граждан и должностных лиц государственных органов. Молодцы наши ребята – при такой острой ситуации, когда со стороны террористов применялись гранаты и оружие, не погиб ни один сотрудник группы «Альфа». Хорошая операция, хорошая работа», – сказал президент.

Детали операции обсудили на совещании с силовым блоком страны. Говорили и о национальной безопасности в целом. Александр Лукашенко поручил обратить пристальное внимание как на внешние угрозы, так и на внутренние. И наладить дисциплину в военных структурах. Президент потребовал также усилить борьбу с криминалом.