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«Сработали блестяще»: Лукашенко оценил контртеррористическую операцию в Гродно

21.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко рассказал подробности недавней контртеррористической операции спецслужб в Гродно. В ходе задержания подозреваемый в терроризме оказал сопротивление и был ликвидирован. Президент отметил профессионализм силовиков, передает «МИР 24».

«Спецслужбы сработали блестяще. Изъят целый арсенал оружия и взрывчатки, предназначавшийся для громких терактов в отношении граждан и должностных лиц государственных органов. Молодцы наши ребята – при такой острой ситуации, когда со стороны террористов применялись гранаты и оружие, не погиб ни один сотрудник группы «Альфа». Хорошая операция, хорошая работа», – сказал президент.

Детали операции обсудили на совещании с силовым блоком страны. Говорили и о национальной безопасности в целом. Александр Лукашенко поручил обратить пристальное внимание как на внешние угрозы, так и на внутренние. И наладить дисциплину в военных структурах. Президент потребовал также усилить борьбу с криминалом.



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Теги: Гродно
 
 
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В ходе задержания подозреваемый в терроризме оказал сопротивление и был ликвидирован.
 
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