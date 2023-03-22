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В Минске открылась международная книжная выставка
22.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске открылась международная книжная выставка" height="447" width="670">
В Минске открыли международную книжную выставку. На ней встретились писатели, деятели искусств и науки из Беларуси, России, Китая, Азербайджана и еще нескольких десятков стран, передает «МИР 24».
Симпозиум литераторов уже стал традицией. В этом году он прошел под слоганом «Некнижный мир». Эксперты уверены, аудио- или электронная книга несет такую же пользу, как и бумажная, но в стране последней не пренебрегают.
«Молодежь все время находится в состоянии чтения. Вопрос в том, что они читают. Это отдельная тема, но они постоянно читают. Они постоянно находятся в коммуникационных связях. Мы просто традиционно говорим, что если вы не берете бумажную книгу, то вы не читаете. Нет, читают, хотя на российском рыке доля бумажных книг не изменилась», – заявил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Международная книжная выставка проходит в юбилейный 30-й раз и будет работать с 22 по 26 марта.
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Выставка будет работать с 22 по 26 марта.
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