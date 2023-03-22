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В Минске открылась международная книжная выставка

22.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

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Фото: «Мир 24»

В Минске открыли международную книжную выставку. На ней встретились писатели, деятели искусств и науки из Беларуси, России, Китая, Азербайджана и еще нескольких десятков стран, передает «МИР 24».

Симпозиум литераторов уже стал традицией. В этом году он прошел под слоганом «Некнижный мир». Эксперты уверены, аудио- или электронная книга несет такую же пользу, как и бумажная, но в стране последней не пренебрегают.

«В нашей стране книгоиздание не сбавляет темпы, в отличие от общемировой, даже европейской тенденции, где из-за дороговизны производства физической книги, из-за дороговизны бумаги, других материалов снижается изготовление книг. У нас всегда этот показатель плюс-минус 20 миллионов. Это коэффициент больше двух книг на одного жителя нашей страны», – рассказал министр информации Беларуси Владимир Перцов.

«Молодежь все время находится в состоянии чтения. Вопрос в том, что они читают. Это отдельная тема, но они постоянно читают. Они постоянно находятся в коммуникационных связях. Мы просто традиционно говорим, что если вы не берете бумажную книгу, то вы не читаете. Нет, читают, хотя на российском рыке доля бумажных книг не изменилась», – заявил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Международная книжная выставка проходит в юбилейный 30-й раз и будет работать с 22 по 26 марта.



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Теги: Минск
 
 
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Выставка будет работать с 22 по 26 марта.
 
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