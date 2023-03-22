|
Нейросеть ChatGPT придумала бизнес-план с бюджетом в $100, а предприниматель реализовал и заработал $10 тысяч за 4 дня
22.03.2023 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Молодой предприниматель попросил нейросеть ChatGPT написать бизнес-план. Бюджет бизнеса не должен был превышать 100 долларов. В итоге нейросеть предложила реализовывать экологически чистые продукты через партнерские сети,
Также ChatGPT написал техзадание для нейросети Dall-E, которая занимается оформлением сайтов. Предпринимателю необходимо было только купить хостинг и домен. Упаковку чат предложил разработать через приложение MidJourney.
А для привлечения аудитории, по рекомендации ChatGPT, необходимо было использовать соцсети.
Последовав всем рекомендациям, предприниматель за 4 дня заработал $ 10 тысяч. Сейчас ChatGPT оценивает компанию в $ 25 тысяч.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нейросеть ChatGPT придумала бизнес-план с бюджетом в $100, а предприниматель реализовал и заработал $10 тысяч за 4 дня
Молодой предприниматель попросил нейросеть ChatGPT написать бизнес-план. Бюджет бизнеса не должен был превышать 100 долларов. В итоге нейросеть предложила...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)