Нейросеть ChatGPT придумала бизнес-план с бюджетом в $100, а предприниматель реализовал и заработал $10 тысяч за 4 дня

Источник материала: ProBusiness





Молодой предприниматель попросил нейросеть ChatGPT написать бизнес-план. Бюджет бизнеса не должен был превышать 100 долларов. В итоге нейросеть предложила реализовывать экологически чистые продукты через партнерские сети, сообщает в своем телеграм-канале портал «Партнеркин Франшизы».

Также ChatGPT написал техзадание для нейросети Dall-E, которая занимается оформлением сайтов. Предпринимателю необходимо было только купить хостинг и домен. Упаковку чат предложил разработать через приложение MidJourney.

А для привлечения аудитории, по рекомендации ChatGPT, необходимо было использовать соцсети.