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Нейросеть ChatGPT придумала бизнес-план с бюджетом в $100, а предприниматель реализовал и заработал $10 тысяч за 4 дня

22.03.2023 11:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Нейросеть ChatGPT придумала бизнес-план с бюджетом в 0, а предприниматель реализовал и заработал тысяч за 4 дня

Молодой предприниматель попросил нейросеть ChatGPT написать бизнес-план. Бюджет бизнеса не должен был превышать 100 долларов. В итоге нейросеть предложила реализовывать экологически чистые продукты через партнерские сети, сообщает в своем телеграм-канале портал «Партнеркин Франшизы».

Также ChatGPT написал техзадание для нейросети Dall-E, которая занимается оформлением сайтов. Предпринимателю необходимо было только купить хостинг и домен. Упаковку чат предложил разработать через приложение MidJourney.

А для привлечения аудитории, по рекомендации ChatGPT, необходимо было использовать соцсети.

Последовав всем рекомендациям, предприниматель за 4 дня заработал $ 10 тысяч. Сейчас ChatGPT оценивает компанию в $ 25 тысяч.

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Молодой предприниматель попросил нейросеть ChatGPT написать бизнес-план. Бюджет бизнеса не должен был превышать 100 долларов. В итоге нейросеть предложила...
 
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