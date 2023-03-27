Какую технику и как можно сдать в ломбард

Источник материала: ИноСМИ

Каждая семья у себя на антресоли имеет какую-нибудь технику, которой уже никто не пользуется. Ей остается только пылиться и ждать, когда ее выкинут. Чтобы хоть как-то поиметь выгоду от этого бесполезного склада, можно обратиться в ломбард. Там проведут тщательный осмотр и назначат определенную сумму денег наличными, которую вам выдадут за полученное имущество. Ломбард «Венеция» готовы принять технику в любом состоянии. Рассмотрим подробно, кто может сдать технику, что для этого надо сделать, как проводится оценка, что не принимается и почему выгодно обращаться именно к нам.

Кто может сдать технику

Сдать в ломбард технику может любой совершеннолетний гражданин, у которого при себе есть паспорт. Иных документов учреждение не запрашивает. Для этого не нужно иметь положительную кредитную историю. вы вообще можете занимать деньги первый раз в своей жизни. На такие параметры ломбард не смотрит. Главное, чтобы вам исполнилось 18 лет и при себе был документ, удостоверяющий личность.

Как сдать технику, что для этого нужно

Для сдачи техники в ломбард необходимо пройти основные этапы:

Принести ненужную технику в ломбард и показать удостоверяющий личность документ. Сотрудник учреждения оговаривает условия приема имущества. лучше предварительно позвонить в ломбард и узнать, подходит ли именно ваша техника для таких действий. Может сложиться так, что техника будет очень объемной. Вы ее доставите спецтехникой до ломбарда, а там окажется, что такие вещи не принимаются. Предварительно сотрудник ознакамливается с состоянием техники, наличием на нее документации, изучает остальные параметры. При беседе с заемщиком назначает адекватную цену за принесенный товар. На нее влияют малейшие факторы, но общая стоимость всегда адекватна. Составляется договор сотрудничества. Обоим сторонам следует тщательно изучить все прописанные в нем условия и ознакомиться с процентной ставкой. После уточнения всех нюансов на руки заемщику выдается залоговый билет. В нем также учитываются все основополагающие моменты, которые есть в договоре. Техника подлежит хранению на складе ломбарда. Она там находится до тех пор, пока не истечет оговоренный в документации срок. В этот период вы исправно оплачиваете займ. По итогу техника возвращается или остается в собственности ломбарда. Если все проценты погашены, то можно вернуть имущество. Если же денежных средств не хватает, то у вас есть возможность не выплачивать залоговую сумму. Но в таком случае имущество перейдет в собственность учреждения.

Как оценивается техника для скупки

Если техника довольно новая, не имеет изъянов и дефектов, то она оценивается дороже. Если же на нее еще и документация имеется, то стоимость высока. Если же товар уже был ранее в использовании и без документации, то вы максимум можете рассчитывать на половину стоимости товара от первоначальной суммы.

Есть также такое понятие, как моральное устаревание. Даже если имущество совсем новое, но куплено несколько лет назад, то оно автоматически будет снижено по стоимости при оценке. Смотрится также и применение техники по назначению, правильность ее функционирования, наличие или отсутствие производственного брака или изъяна в связи с неосторожным обращением в период использования.

Какую технику принимает наш ломбард

В перечень товаров для скупки в виде техники входит следующее:

· мобильные телефоны;

мобильные телефоны; · телевизоры;

телевизоры; · ноутбуки, планшеты и нетбуки;

ноутбуки, планшеты и нетбуки; · видео- и фототехника;

видео- и фототехника; · книги в электронном варианте;

книги в электронном варианте; · МР3 и МР4 плееры;

МР3 и МР4 плееры; · диски жесткого формата;

диски жесткого формата; · накопители USB;

накопители USB; · бесперебойники поставки электроэнергии;

бесперебойники поставки электроэнергии; · бензогенераторы.

Строительная и ремонтная техника также принимается. Это могут быть дрели, триммеры, генераторы и прочее подобное оборудование, в том числе работающее от бензина. К нам можно сдать снасти туристического толка, походные морозилки, скутеры и велотехнику. Бытовые предметы также рассматриваем: утюги, блендеры, пылесосы и так далее.

Что нельзя сдавать

Мы не принимаем бытовую технику и электроинструменты, которые невозможно проверить на исправность или у них нет проводов для подключения к электросети. Также излишне устаревшие детали и целостные конструкции под большим вопросом. Это решает оценщик на месте осмотра. Также нельзя сдать технику, относящуюся к объектам личной гигиены, узкоспециализированное медицинское оборудование, нестандартных размеров ПК, электронику и оргтехнику без зарядки и поврежденные технические изделия, которые невозможно восстановить.

Почему выгодно обращаться к нам

В наш ломбард следует обращаться тем, кто ценит честность и открытость. Наши клиенты получают полную информацию о всех нюансах сделки. Высоко оцениваем сумму займа, учитывая не только наши возможности, но и ваши ожидания. Также мы всегда за безопасность и сохранность имущества. Приходите, и вы обязательно вернетесь вновь.