Арина Соболенко вышла в четвертый круг теннисного турнира в Майами

24-летняя белорусская спортсменка выполнила четыре эйса и реализовала четыре брейк-пойнта из 11.

В 1/8 финала соперницей Соболенко станет еще одна чешка Барбора Крейчикова, которая в своем поединке третьего круга одолела американку Мэдисон Киз.