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Арина Соболенко вышла в четвертый круг теннисного турнира в Майами
27.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в четвертый круг теннисного турнира WTA 1000, который проходит в американском Майами, сообщает «МИР 24».
В поединке третьего раунда Соболенко, которая является второй ракеткой мира, разгромила Марию Боузкову из Чехии. Матч продолжался чуть больше часа и закончился в двух сетах – 6:1, 6:2.
24-летняя белорусская спортсменка выполнила четыре эйса и реализовала четыре брейк-пойнта из 11.
В 1/8 финала соперницей Соболенко станет еще одна чешка Барбора Крейчикова, которая в своем поединке третьего круга одолела американку Мэдисон Киз.
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В поединке третьего раунда белорусская спортсменка, которая является второй ракеткой мира, разгромила Марию Боузкову из Чехии.
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