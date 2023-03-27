Лукашенко обозначил задачи для новых глав местных исполкомов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко настроил на работу новых руководителей местных исполкомов.

«Смотрите за ценообразованием, смотрите за проблемами ЖКХ. Вопрос сельского хозяйства – это точно ваша компетенция. Один проект – один район, инвестиционный проект – это ваша задача. Это мое личное поручение каждому председателю райисполкома. Поэтому надо бегать быстро по стране, искать инвестора. В этом году вы должны доложить о реализации этого проекта. Берите и действуйте», – заявил глава государства.



Чиновники всех уровней готовятся к политической кампании. Уже в следующем году в стране впервые пройдет единый день голосования, подойти к нему спокойно – одна из задач для руководителей. Лукашенко заявил: нужно вести диалог с местным населением и не допускать падения экономики. Президент назначил и новых руководителей на нескольких госпредприятиях.







