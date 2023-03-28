«Больше $8 тысяч дать не можем, столько наш генеральный получает»: какие зарплаты у топ-менеджеров белорусских компаний

Источник материала: ProBusiness

Зарплата руководителя — это и мотивация, и плата за высокие компетенции. Нередко топ-менеджмент в компаниях получает высокий доход, но как понять, где «потолок», чтобы не платить лишнего? Владельцам бизнеса полезно знать, сколько управленцам и ключевым специалистам платят на рынке. Поэтому «Про бизнес» узнал тенденции у руководителя компании по подбору персонала «Profile» Антона Приходько и партнера консалтинговой компании « ARTITERA », руководителя практики исследований рынка труда Татьяны Немкович.

«Зарплата может отличаться в разы в зависимости от размера компании и амбиций работника»

— Наймом персонала с некоторой периодичность. я занимался с 2012 года. С середины 2016 года это стало моей основной профессией, и в команде «Profile» нас 4 человека, — рассказывает руководитель компании по подбору персонала «Profile» Антон Приходько. — Раньше специализировались на поиске менеджеров по продажам и руководителей отделов продаж, а с 2017-го наш портфель стал расти — мы начали подбирать и административный персонал, и главбухов, и бухгалтерских работников, и финансовых директоров, и айтишников. Даже беремся найти достаточно редкие для Беларуси специальности — 3D-художников, которые делают визуализации.

Еще год назад у нас было много запросов на IT-специалистов, сейчас больше работаем с подбором топ-менеджеров: технические, финансовые директора, директора по маркетингу, гендиректора.

Расскажу, сколько могут получать конкретные специалисты. Сразу отмечу, что на одну и ту же должность заработная плата может отличаться в разы в зависимости от размера компании, локальной или международной деятельности, квалификации сотрудника и его амбиций.



Антон Приходько. Фото предоставлено спикером.

Главный бухгалтер

Главбух в микрокомпании (10−15 человек) может получать $ 600−800 в эквиваленте. Самую высокую заработную плату главного бухгалтера, которую я встречал в своей практике в Беларуси, была в большой международной компании на 2 тысячи человек — $ 7000.

Часто работодатели просят не называть кандидату сумму, так как это в том числе проверка на адекватность: что из себя представляет человек, на сколько себя ценит. Когда просят слишком мало — это в каком-то смысле демонстрация неуверенности в своих силах.

Финансовый директор

Цифры удивили, когда мы искали финансовых директоров. Для меня этэ должность, которая не зарабатывает деньги, а как бы «причесывает» их, и таким образом экономит путем внедрения автоматизации, размещения активов и так далее. На рынке достаточно много квалифицированных финансовых директоров, и разница по их зарплатам приличная.

Человек с небольшим опытом работы в компании с 1−2 сотрудниками в подчинении будет получать $ 1,5−2 тысячи. Квалифицированный финдир на белорусском рынке попадает в вилку $ 3,5−5 тысяч. В крупных холдингах зарплата тянется к $ 3−4 тысячам. Если смотрим на бизнесы, у которых есть представители на международной арене, к примеру в Европе или Америке, то зарплаты резко идут вверх — от $ 5 тысяч и до «космоса». На моей практике самая высокая зарплата финдиректора в Беларуси составляла 11 тысяч евро на производственном предприятии.

Иногда бывают забавные ситуации.

Такой диалог у меня был при поиске финдиректора для одной компании:

— Больше $ 8 тысяч предложить кандидату мы не можем.

— Почему?

— А потому что наш генеральный получает 8, неудобно будет…



Антон Приходько. Фото предоставлено спикером.

Как-то при поиске финдиректора мы «прочесали» Америку, Европу и Россию. Самая высокая зарплата финансового директора, с которой я встретился в России в портовой компании с 6 тысячами персонала — $ 400 тысяч в год, то есть около $ 36,6 тысячи в месяц. Но тут есть логика — этот человек приносит деньги в компанию путем оптимизации процессов. Допустим, если на какие-то процессы тратится на 30% меньше усилий и времени, то это значительная экономия на фонде оплаты труда.

Директор по маркетингу (Chief marketing officer, CMO)

Маркетинговый директор — достаточно сложная вакансия на белорусском рынке. Причем это не только мое мнение, но и людей, которые давно занимаются маркетингом.

В среднем директор по маркетингу с 5−7 сотрудниками в подчинении получает от $ 4 тысяч. Максимальная зарплата CMO, которую я встречал на рынке, — $ 15 тыс. в месяц. Это был b2c-сегмент, гемблинг. В Европе кандидаты получают $ 10+ тысяч в месяц.

Кейс Международная IT-компания (400+ человек) обратилась к нам за подбором директора по маркетингу. Работа предстояла на европейском рынке, предлагаемая заработная плата — $ 5+ тысяч в месяц. На белорусском рынке подходящего специалиста мы не нашли — редкий директор по маркетингу работает по европейским стандартам. Как только вышли на международный рынок, поняли, что предлагаемая заработная плата — слишком мала, подняли ее до $ 200 тысяч в год, то есть около $ 16,6 тысячи в месяц. Искали на рынках Европы и Америки. Америку пришлось отмести, поскольку там специалисты только начинают работать по этой должности от $ 200 тысяч в год и свободно идут к $ 300−400 тысячам. По итогу заказчик решил сделать паузу на несколько месяцев по внутренним причинам, хотя были кандидаты, которые прошли первичный отбор.

Директор по продажам/развитию

В зависимости от размера и направленности компании директор по продажам с 5−7 подчиненными может претендовать на зарплату от $ 4 тысяч. Конечно, у всех есть бонусы в зависимости от продаж.

Встречал мнение собственников: «Людей деньгами баловать нельзя. Если платить слишком много — это будет больно для психологии сотрудников».

Самая распространенная ситуация: привели хорошего «продажника», он в первый месяц вдохновился идеей, «прыгнул выше головы» и выполнил план с превышением. Собственник должен заплатить сотруднику те деньги, на которые они договорились. Но некоторым сложно платить большие суммы наемному топ-менеджеру, и придумываются всякого рода ограничивающие факторы, тормозящие рост заработной платы: «Такое дело, мы как-то не подумали, что столько получится…», «Мы столько никогда не платили…». Я несколько раз видел, как сильные специалисты уходили из компаний после первого же расчета именно по этим причинам.

Генеральный директор (CEO)

Кейс Искали гендиректора в белорусскую компанию пищевой промышленности, одного из лидеров по производству и доставке еды. Требования: опыт от 5 лет в аналогичном бизнесе или в ритейле, результаты работы, хорошие рекомендации. На таких вакансиях часто нет «вилки» — работодатели боятся оттолкнуть хороших кандидатов, называя ее, и просят кандидатов «делать первый шаг». Обычно «вилка» высказывается эйчарам: «Согласны на $ 4−6 тысяч, больше — можно, но осторожно» или: «Заплатим, сколько захочет, если понравится». В нашей ситуации лучший кандидат запросил $ 4 тысячи — меньше остальных! — и ему сделали оффер.

«Самой привлекательной и „денежной“ сферой в Беларуси считают IT — в целом, это соответствует действительности»

— Больше 70% моего рабочего времени посвящено проектам исследований рынка труда и заработных плат Беларуси, России, Казахстана и Европейского союза, — рассказывает партнер консалтинговой компании ARTITERA, руководитель практики исследований рынка труда Татьяна Немкович. — Это позволяет видеть, как отличаются заработные платы на постсоветском пространстве и Европейском союзе в разрезе отраслей, сфер и конкретных позиций.



Татьяна Немкович. Фото предоставлено спикером.

Самой привлекательной и «денежной» сферой в Беларуси считают IT — в целом, это соответствует действительности. Средняя заработная плата ведущего специалиста в реальном секторе экономики не сопоставима с заработной платой разработчика middle уровня в IT-компании. Однако средняя заработная плата не всегда отражает реалии. Например, в банковской сфере, сфере энергетики, частной медицине и косметологии топ-менеджеры и уникальные специалисты зарабатывают соизмеримые с IT-сферой деньги.

Ретейл

В феврале 2023 года обнародована информация о заработных платах руководителей основных торговых сетей Беларуси. Представленные данные свидетельствуют, что на фоне различных бизнес-моделей наблюдается высокий уровень дифференциации зарплат топ-менеджеров в разных розничных сетях.

Например, руководитель одной торговой сети с ежемесячной зарплатой около $ 70 тысяч зарабатывает в 5 раз больше руководителя другой торговой сети. При этом средняя заработная плата сотрудников этих компаний отличается всего на 17%: $ 540 против $ 460.

На первый взгляд, уровень зарплат некоторых руководителей розницы выглядит «космическим». Но всегда нужно учитывать масштаб и сложность ведения бизнеса и то, сколько ресурсов необходимо вложить для достижения результата. На окончательную цифру в расчетном листке влияет также, «вырос» ли руководитель внутри компании, или его «схантили» у конкурентов. Значение имеет и тот факт, является ли руководитель компании совладельцем бизнеса — при этом заработная плата может не являться основным источником дохода, так как значимую часть совладелец успешного бизнеса получает от дивидендов. Напомню, что «зарплатные» налоги примерно в 3,5 раза выше, чем налоги с дивидендов.

Банки

Принято считать, что в банках «жируют». Однако банковский сектор не выглядит привлекательным для многих специалистов, так как преимущества работы в этой отрасли не выглядят очевидными для большинства соискателей.

Председатель Правления

На текущий момент в Беларуси официально-установленное вознаграждение Председателя Правления банка и его заместителей не должно превышать среднюю заработную плату сотрудников финансово-кредитной организации более чем в 8 раз.

Условно, если средняя зарплата работников конкретного банка составляет 3500 BYN (или около $ 1300), то ежемесячный доход Председателя правления не рекомендуется устанавливать выше уровня в $ 10.400.

Кейс При проведении исследования уровня фиксированной заработной платы (не включающей бонусы, льготы и бенефиты) мы установили, что по решению акционеров банка заработная плата специалистов, занимающих позиции руководителей ключевых департаментов, может превышать заработную плату Председателя Правления банка в 1,5−2 раза.

Директор по корпоративному бизнесу

Традиционно в банковской сфере самыми высокооплачиваемыми руководителями являются менеджеры бизнес-подразделений или, как их еще называют, — «зарабатывающих подразделений». Если включить в анализ 22 банка страны, средняя зарплата директоров по корпоративному и розничному бизнесу составит чуть более $ 5500 в эквиваленте.

Здесь, как в примере с торговыми сетями, уровень дохода несопоставим от банка к банку, а вилка заработных плат разнится от $ 2500 и может превышать $ 12 тысяч.

Директор по информационным технологиям (CIO)

Банки на протяжении нескольких лет активно придерживаются стратегии цифровизации и диджитализации, и нацелены привлекать, удерживать, мотивировать и вовлекать перспективных руководителей из сферы информационных технологий.

Средняя заработная плата Директора по информационным технологиям в банковской сфере Беларуси в 2022 году составляла $ 4100 в эквиваленте. При этом, реализуя проекты поиска и привлечения CIO в белорусские банки, мы постоянно сталкиваемся с зарплатными ожиданиями технических руководителей на уровне $ 7−12 тысяч. И когда наши клиенты решают выбирать лучших, то им приходится удовлетворять эти зарплатные ожидания.



Татьяна Немкович. Фото предоставлено спикером.

HR-директор (HRD)

Банки в процессе трансформации ведут активную борьбу за профессионалов в сфере управления персоналом. Привлекают HRD не только из других отраслей, но и из сопредельных государств. Средняя зарплата руководителей банковских HR-подразделений составляет $ 3500, при этом в банках с российским капиталом уровень дохода HRD может достигать от $ 8 до $ 10 тысяч.

К сожалению, до последнего времени в ряде банков отсутствует понимание, что работу с персоналом необходимо выстраивать по более конкурентоспособным моделям, особенно когда речь идет о привлечении талантов и развитии HR-бренда.