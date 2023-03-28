Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Майами

За выход в полуфинал белорусская теннисистка поборется с румынкой Сораной Кырстя, которая в своем матче 1/8 финала оказалась сильнее другой чешки Маркеты Вондроушевой.

Ранее в четвертьфинал этих соревнований пробилась Елена Рыбакина из Казахстана. Она взяла верх над бельгийкой Элизой Мертенс.