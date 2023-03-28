|
Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Майами
28.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Майами. В 1/8 финала она победила Барбору Крейчикову из Чехии, передает «МИР 24».
Поединок продолжался чуть больше часа и закончился в двух сетах со счетом – 6:3, 6:2. На счету Соболенко девять эйсов и три из четырех реализованных брейк-пойнтов, кроме того, она допустила одну двойную ошибку. Ее соперница четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта.
За выход в полуфинал белорусская теннисистка поборется с румынкой Сораной Кырстя, которая в своем матче 1/8 финала оказалась сильнее другой чешки Маркеты Вондроушевой.
Ранее в четвертьфинал этих соревнований пробилась
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 1/8 финала белорусская теннисистка победила Барбору Крейчикову из Чехии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)