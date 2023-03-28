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Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Майами

28.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Майами. В 1/8 финала она победила Барбору Крейчикову из Чехии, передает «МИР 24».

Поединок продолжался чуть больше часа и закончился в двух сетах со счетом – 6:3, 6:2. На счету Соболенко девять эйсов и три из четырех реализованных брейк-пойнтов, кроме того, она допустила одну двойную ошибку. Ее соперница четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта.

За выход в полуфинал белорусская теннисистка поборется с румынкой Сораной Кырстя, которая в своем матче 1/8 финала оказалась сильнее другой чешки Маркеты Вондроушевой.

Ранее в четвертьфинал этих соревнований пробилась Елена Рыбакина из Казахстана. Она взяла верх над бельгийкой Элизой Мертенс.



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В 1/8 финала белорусская теннисистка победила Барбору Крейчикову из Чехии.
 
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