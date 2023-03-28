Как и где выгодно купить бытовую технику, сантехнику с доставкой

Источник материала: ИноСМИ

Сантехника, электроника, мебель, бытовая техника — востребованная продукция, траты на которую не всегда легко вписываются в бюджет. Выбрать товары от известных брендов Bosch, Electrolux, AEG, Franke, MAUNFELD, Grohe можно в интернет-магазине КАТЕТ ШОП, который объединяет свыше трехсот марок. Компания сотрудничает только с официальными дистрибьюторами, поэтому гарантирует качество и подлинность продукции.

Весь ассортимент сантехники и бытовой техники

Богатый выбор бытовой техники, электроники, мебели, сантехнического оборудования позволяет покупателям приобрести все в одном месте. Если вы благоустраиваете дом, квартиру или коттедж, можно обратиться в компанию KATET.by и получить консультации или самостоятельно подобрать все, что нужно. Большой ассортимент интернет-магазина включает:

· сантехнику — от смесителей и писсуаров до унитазов, умывальников, душевых кабин, систем и поддонов, кухонных моек и полотенцесушителей;

сантехнику — от смесителей и писсуаров до унитазов, умывальников, душевых кабин, систем и поддонов, кухонных моек и полотенцесушителей; · встраиваемую технику для эргономичного размещения — варочные панели, вытяжки, кофемашины, микроволновые печи, сушильные и стиральные машинки;

встраиваемую технику для эргономичного размещения — варочные панели, вытяжки, кофемашины, микроволновые печи, сушильные и стиральные машинки; · триммеры, газонокосилки, культиваторы, мотоблоки, садовые измельчители и опрыскиватели;

триммеры, газонокосилки, культиваторы, мотоблоки, садовые измельчители и опрыскиватели; · системы водоснабжения — фильтры, водонагреватели;

системы водоснабжения — фильтры, водонагреватели; · бытовую технику для дома, кухни, измельчения продуктов (пылесосы, холодильники, комбайны);

бытовую технику для дома, кухни, измельчения продуктов (пылесосы, холодильники, комбайны); · мебель (корпусная, мягкая, компьютерная, офисная);

мебель (корпусная, мягкая, компьютерная, офисная); · оборудование для строительства и ремонта — ручной и измерительный инструмент, аппараты для сварки, бетономешалки и другая силовая техника;

оборудование для строительства и ремонта — ручной и измерительный инструмент, аппараты для сварки, бетономешалки и другая силовая техника; · мойки высокого давления;

мойки высокого давления; · телевизоры, проекторы, портативную акустику.

Качественная сантехника, мебель, бытовая техника представлены в большом онлайн-каталоге. Можно изучить характеристики, функционал, посмотреть фото и сделать выбор.

Преимущества компании

KATET.by демонстрирует регулярно пополняющийся ассортимент товаров от официальных дистрибьюторов. Консультанты всегда готовы ответить на интересующие вопросы. К другим плюсам относятся:

· доставка по всей Беларуси — по Минску осуществляется бесплатно при весе до 50 кг;

доставка по всей Беларуси — по Минску осуществляется бесплатно при весе до 50 кг; · удобство оформления заказов — принимаются круглосуточно;

удобство оформления заказов — принимаются круглосуточно; · несколько вариантов оплаты — наличными при доставке, банковской картой онлайн или по безналу.

Дополнительный бонус — приятные акции и скидки на товары. Нужно регулярно заглядывать в этот раздел на сайте, чтобы не упустить интересные предложения. Следите за акциями и получайте скидки до 50 %.