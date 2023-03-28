ГазетыИсточникиРубрикиСамое читаемое
Сейчас | Сегодня | Вчера | За неделю | Обсуждаемые | Рекомендуемые  

Как и где выгодно купить бытовую технику, сантехнику с доставкой

28.03.2023 15:37 — Разное | ИноСМИ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ИноСМИ

Сантехника, электроника, мебель, бытовая техника — востребованная продукция, траты на которую не всегда легко вписываются в бюджет. Выбрать товары от известных брендов Bosch, Electrolux, AEG, Franke, MAUNFELD, Grohe можно в интернет-магазине КАТЕТ ШОП, который объединяет свыше трехсот марок. Компания сотрудничает только с официальными дистрибьюторами, поэтому гарантирует качество и подлинность продукции.

Весь ассортимент сантехники и бытовой техники

Богатый выбор бытовой техники, электроники, мебели, сантехнического оборудования позволяет покупателям приобрести все в одном месте. Если вы благоустраиваете дом, квартиру или коттедж, можно обратиться в компанию KATET.by и получить консультации или самостоятельно подобрать все, что нужно. Большой ассортимент интернет-магазина включает:

  • · сантехнику — от смесителей и писсуаров до унитазов, умывальников, душевых кабин, систем и поддонов, кухонных моек и полотенцесушителей;
  • · встраиваемую технику для эргономичного размещения — варочные панели, вытяжки, кофемашины, микроволновые печи, сушильные и стиральные машинки;
  • · триммеры, газонокосилки, культиваторы, мотоблоки, садовые измельчители и опрыскиватели;
  • · системы водоснабжения — фильтры, водонагреватели;
  • · бытовую технику для дома, кухни, измельчения продуктов (пылесосы, холодильники, комбайны);
  • · мебель (корпусная, мягкая, компьютерная, офисная);
  • · оборудование для строительства и ремонта — ручной и измерительный инструмент, аппараты для сварки, бетономешалки и другая силовая техника;
  • · мойки высокого давления;
  • · телевизоры, проекторы, портативную акустику.

Качественная сантехника, мебель, бытовая техника представлены в большом онлайн-каталоге. Можно изучить характеристики, функционал, посмотреть фото и сделать выбор.

Преимущества компании

KATET.by демонстрирует регулярно пополняющийся ассортимент товаров от официальных дистрибьюторов. Консультанты всегда готовы ответить на интересующие вопросы. К другим плюсам относятся:

  • · доставка по всей Беларуси — по Минску осуществляется бесплатно при весе до 50 кг;
  • · удобство оформления заказов — принимаются круглосуточно;
  • · несколько вариантов оплаты — наличными при доставке, банковской картой онлайн или по безналу.

Дополнительный бонус — приятные акции и скидки на товары. Нужно регулярно заглядывать в этот раздел на сайте, чтобы не упустить интересные предложения. Следите за акциями и получайте скидки до 50 %.

 
 
Студент на неделю: в каникулы белорусские школьники посетят лекции и практики в медвузе
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by